https://ria.ru/20231003/ubiytsy-1900201511.html

Сидящих пожизненно убийц девочки в Костроме осудили за совращение мальчика

Сидящих пожизненно убийц девочки в Костроме осудили за совращение мальчика - РИА Новости, 03.10.2023

Сидящих пожизненно убийц девочки в Костроме осудили за совращение мальчика

Двое мужчин, получивших год назад пожизненные сроки за похищение, изнасилование и убийство девочки в Костроме, осуждены за совращение мальчика несколько лет... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:11

2023-10-03T16:11

2023-10-03T16:11

происшествия

кострома

справки

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Двое мужчин, получивших год назад пожизненные сроки за похищение, изнасилование и убийство девочки в Костроме, осуждены за совращение мальчика несколько лет назад, сообщает СУСК России по Костромской области. Сообщается, что в Костроме трое мужчин 46, 25 и 27 лет признаны виновными в совершении ряда особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. "Следствием и судом установлено, что 46-летний подсудимый в период 2021-2022 годов, имея судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего… неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении знакомого малолетнего мальчика, в том числе в группе лиц с одним из подсудимых", - говорится в сообщении. Два других фигуранта в период 2018-2022 годов неоднократно вместе совершали иные действия сексуального характера в отношении этого же малолетнего потерпевшего, информирует СУСК. Кроме того, 27-летний подсудимый совершал аналогичные преступления в отношении еще одного мальчика. СУСК подчеркивает, что в июле 2022 года 46-летний и 25-летний соучастники были осуждены к пожизненному лишению свободы за совершение ряда особо тяжких преступлений в отношении малолетней девочки. В следственном управлении подтвердили РИА Новости, что речь идет о Денисе Герасимове и Вадиме Белякове. "Приговором суда двоим осужденным по совокупности всех преступлений вновь назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима с принудительными мерами медицинского характера. Третьему осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - информирует СУСК, уточняя, что приговор в законную силу не вступил. Пятилетняя девочка 4 января 2022 года была похищена с улицы Северной Правды в Костроме. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45-летнего Дениса Герасимова и 24-летнего Вадима Белякова, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба фигуранта ранее были судимы, один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Обоих судили за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство, а 1 июля 2022 года приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

https://ria.ru/20230925/nasilnik-1898520548.html

https://ria.ru/20230720/podrostok-1885321071.html

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происшествия, кострома, справки