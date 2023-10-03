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Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом - РИА Новости, 03.10.2023
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18:37 03.10.2023 (обновлено: 18:38 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/tyurmy-1900254518.html
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом - РИА Новости, 03.10.2023
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Великобритании намерены рассмотреть возможность аренды тюремного пространства за границей на фоне нехватки мест в британских тюрьмах, заявил во вторник... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:37
2023-10-03T18:38
в мире
великобритания
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Власти Великобритании намерены рассмотреть возможность аренды тюремного пространства за границей на фоне нехватки мест в британских тюрьмах, заявил во вторник министр юстиции страны Алекс Чок, выступая на ежегодном съезде Консервативной партии. Ранее глава ассоциации надзирателей тюрем Андреа Олбатт сообщила, что число свободных мест в британских тюрьмах приближается к критически низкой отметке и может закончиться в ближайшие недели. "Мы расширяем и переоборудуем существующие тюрьмы и нанимаем тысячи сотрудников, и я могу сказать вам сегодня, что мы также намерены рассмотреть норвежский пример и изучить возможность аренды (тюрем) за рубежом", - заявил он в ходе выступления, трансляция которого велась на YouTube-канале газеты Telegraph. По словам министра, Великобритания проводит "крупнейшую программу по расширению тюрем с Викторианской эпохи". Великобритания к концу десятилетия планирует построить новые тюрьмы с 20 тысячами камер заключения, чтобы решить проблему переполненных тюрем. На это британское правительство выделило 4 миллиарда фунтов. По текущим прогнозам британского минюста, к марту 2027 года количество заключенных в тюрьмах составит от 93 тысяч до 106 тысяч человек. Власти страны уже сейчас в некоторых случаях просят размещать заключенных в полицейских камерах. В то же время инспектор британских тюрем Чарли Тейлор заявлял, что переполненность исправительных заведений вызывает негативное эмоциональное состояние у заключенных, которые лишены возможности заниматься продуктивной деятельностью. По его словам, это приводит к проблемам с возвращением к обычной жизни и росту риска рецидивов.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом

Британия изучит аренду тюрем за границей из-за нехватки мест в своих учреждениях

CC BY-SA 3.0 / Chmee2 / Тюрьма Уормвуд-Скрабс в Лондоне, Англия
Тюрьма Уормвуд-Скрабс в Лондоне, Англия - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Chmee2 /
Тюрьма Уормвуд-Скрабс в Лондоне, Англия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Власти Великобритании намерены рассмотреть возможность аренды тюремного пространства за границей на фоне нехватки мест в британских тюрьмах, заявил во вторник министр юстиции страны Алекс Чок, выступая на ежегодном съезде Консервативной партии.
Ранее глава ассоциации надзирателей тюрем Андреа Олбатт сообщила, что число свободных мест в британских тюрьмах приближается к критически низкой отметке и может закончиться в ближайшие недели.
«
"Мы расширяем и переоборудуем существующие тюрьмы и нанимаем тысячи сотрудников, и я могу сказать вам сегодня, что мы также намерены рассмотреть норвежский пример и изучить возможность аренды (тюрем) за рубежом", - заявил он в ходе выступления, трансляция которого велась на YouTube-канале газеты Telegraph.
По словам министра, Великобритания проводит "крупнейшую программу по расширению тюрем с Викторианской эпохи".
Великобритания к концу десятилетия планирует построить новые тюрьмы с 20 тысячами камер заключения, чтобы решить проблему переполненных тюрем. На это британское правительство выделило 4 миллиарда фунтов. По текущим прогнозам британского минюста, к марту 2027 года количество заключенных в тюрьмах составит от 93 тысяч до 106 тысяч человек. Власти страны уже сейчас в некоторых случаях просят размещать заключенных в полицейских камерах.
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В то же время инспектор британских тюрем Чарли Тейлор заявлял, что переполненность исправительных заведений вызывает негативное эмоциональное состояние у заключенных, которые лишены возможности заниматься продуктивной деятельностью. По его словам, это приводит к проблемам с возвращением к обычной жизни и росту риска рецидивов.
 
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