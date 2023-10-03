https://ria.ru/20231003/tulun-1900097123.html

Мэр Тулуна, которого допрашивали из-за уголовного дела, вышел на работу

Мэр Тулуна, которого допрашивали из-за уголовного дела, вышел на работу - РИА Новости, 03.10.2023

Мэр Тулуна, которого допрашивали из-за уголовного дела, вышел на работу

Мэр Тулуна Юрий Карих, которого допрашивали в рамках уголовного дела, во вторник вышел на работу и провел пленарное совещание, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:16

2023-10-03T09:16

2023-10-03T09:16

тулун

иркутская область

нижнеудинск

юрий карих

политика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мэр Тулуна Юрий Карих, которого допрашивали в рамках уголовного дела, во вторник вышел на работу и провел пленарное совещание, сообщает пресс-служба администрации города в Telegram-канале. В понедельник Карих допрашивался следственными органами в рамках возбужденного уголовного дела по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также с подтопленных территорий из-за масштабного наводнения 2019 года. "Уважаемые тулунчане. Вчера наш город и область захлестнули слухи о задержании мэра города Юрия Карих. Различные средства массовой информации распространяли противоречивую и недостоверную информацию. Спешим сообщить, что сегодня в 8.00 для Юрия Владимировича начался обычный рабочий день с планерного совещания, на котором он поприветствовал своих специалистов и прокомментировал вчерашние события", - говорится в сообщении администрации Тулуна. На опубликованном властями города видео мэр Тулуна сидит за рабочим столом и проводит совещание. Карих призвал не обращать внимание на слухи и "наведенный в городе шорох", заметив, что "у каждого своя работа: у прокурора - надзирать, у следователя - следить, у журналистов - писать, у сочинителей - сочинять, а у нас своя работа". "Тем более что идет второй месяц осени, пока теплые дни стоят, нам необходимо подтянуть там, где мы отстаем, завершить все планы, которые на сегодняшний день у администрации имеются, над чем мы работаем", - заключил он. Летом 2019 года в Иркутской области произошло масштабное наводнение, от которого пострадало около 11 тысяч жилых домов и более 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропали без вести 4. Наиболее сильно от стихии пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

https://realty.ria.ru/20231002/delo-1900003108.html

тулун

иркутская область

нижнеудинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тулун, иркутская область, нижнеудинск, юрий карих, политика