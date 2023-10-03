https://ria.ru/20231003/tsiklon-1900077134.html

В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за циклона

В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за циклона - РИА Новости, 03.10.2023

В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за циклона

Занятия первой смены всех школ отменены в Петропавловске-Камчатском из-за циклона, сообщила пресс-служба администрации города. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T00:53

2023-10-03T00:53

2023-10-03T00:53

происшествия

петропавловск-камчатский

елизовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

усть-большерецкий район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт – РИА Новости. Занятия первой смены всех школ отменены в Петропавловске-Камчатском из-за циклона, сообщила пресс-служба администрации города. "3 октября в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены", - говорится в сообщении. В понедельник на полуостров начал оказывать влияние охотоморский циклон. Во вторник сильные, а местами очень сильные осадки ожидаются в Петропавловске-Камчатском, в Усть-Большерецком, Соболевском, Елизовском районах, на юге Мильковского округа, ветер, как ожидается, местами будет достигать 25-30 метров в секунду. "На реках южных районов полуострова возможны паводки. Наибольший подъем уровней воды ожидается на реках Елизовского, Усть-Большерецкого районов и на некоторых тундровых реках Соболевского. На реке Паужетка в Усть-Большерецком районе не исключена вероятность быстроформирующегося паводка с выходом воды из берегов, затоплением низменных участков, расположенных в прибрежной зоне", - сообщили в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю. Также повышение уровня воды с незначительным подтоплением низменных участков возможно на реках Быстрая у села Малки, Начилова, Амчигача в Усть-Большерецком районе и Большая Воровская в Соболевском.

https://ria.ru/20230929/karantin-1899335482.html

петропавловск-камчатский

елизовский район

усть-большерецкий район

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происшествия, петропавловск-камчатский, елизовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), усть-большерецкий район