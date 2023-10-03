https://ria.ru/20231003/tsentr-1900303706.html

В столице ДРК открыли центр образования на русском языке

В столице ДРК открыли центр образования на русском языке - РИА Новости, 03.10.2023

В столице ДРК открыли центр образования на русском языке

В столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе состоялось торжественное открытие центра образования на русском языке и обучения русскому языку,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T23:10

2023-10-03T23:10

2023-10-03T23:10

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киншаса (город)

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе состоялось торжественное открытие центра образования на русском языке и обучения русскому языку, рассказала РИА Новости Пресс-атташе Посольства России в ДРК Алина Мирзаханова. "В церемонии открытия Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку приняли участие посол А.Л.Сентебов, ректор Университета Киншасы, советник по научным вопросам министерства высшего и университетского образования ДРК. С видеообращением выступил ректор ВГПУ С.Филоненко", - сказала Мирзаханова. Собеседница агентства отметила, что ранее в апреле в страну прибыла делегация Воронежского государственного педагогического университета для обсуждения перспектив открытия первого в истории российско-конголезских отношений Центра, добавив, что делегация провела встречи с министром высшего и университетского образования Республики, Мухиндо Нзанги Бутондо, и руководством ряда местных высших учебных заведений. "Этот проект реализуется по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации для популяризация русского языка и образования на русском языке за рубежом. С этой целью преподаватели-русисты ВГПУ в течение двух месяцев будут давать бесплатные занятия для 300 слушателей занятий, проводимых на базе филологического факультета Университета Киншасы", - добавила Мирзаханова. Примечательно, что открытый в ДРК "Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку" является новейшим в числе аналогичных центров, открытых в рамках международного гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом" в ряде африканских и азиатских стран. Проект направлен на продвижение русского языка и российского образования за рубежом при поддержке Минпросвещения России.

https://ria.ru/20230824/afrika-1891950927.html

https://ria.ru/20230901/shkola-1893532280.html

россия

киншаса (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киншаса (город)