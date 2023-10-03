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"Они уже решили". В США забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 03.10.2023
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10:32 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/trevoga-1900110272.html
"Они уже решили". В США забили тревогу из-за хода России на Украине
"Они уже решили". В США забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 03.10.2023
"Они уже решили". В США забили тревогу из-за хода России на Украине
Конфликт на Украине закончится поражением Киева и НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:32
2023-10-03T10:32
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
нато
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится поражением Киева и НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Теперь нет никакой неопределенности, переговоров не будет. Я думаю, что Россия сейчас решила, и они это признали, что единственный способ прекратить конфликт – это победить Украину. Так или иначе. А вместе с этим поражением будет и поражение НАТО&quot;, — утверждает эксперт.Он указал, что украинское руководство больше не сможет выйти из конфликта с Россией переговорами, тем более планом Владимира Зеленского по его завершению. Джонсон подчеркнул, что Москва уже дала понять, что боевые действия закончатся только полной капитуляцией Киева.В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Они уже решили". В США забили тревогу из-за хода России на Украине

Эксперт Джонсон: конфликт на Украине закончится поражением Киева и НАТО

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится поражением Киева и НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«

"Теперь нет никакой неопределенности, переговоров не будет. Я думаю, что Россия сейчас решила, и они это признали, что единственный способ прекратить конфликт – это победить Украину. Так или иначе. А вместе с этим поражением будет и поражение НАТО", — утверждает эксперт.

Он указал, что украинское руководство больше не сможет выйти из конфликта с Россией переговорами, тем более планом Владимира Зеленского по его завершению. Джонсон подчеркнул, что Москва уже дала понять, что боевые действия закончатся только полной капитуляцией Киева.
В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
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В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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