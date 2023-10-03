https://ria.ru/20231003/transgender-1900301904.html

Эштон-Чирилло заявила, что продолжает представлять тероборону Украины

Эштон-Чирилло заявила, что продолжает представлять тероборону Украины - РИА Новости, 03.10.2023

Эштон-Чирилло заявила, что продолжает представлять тероборону Украины

Трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло утверждает, что продолжает быть представителем украинской теробороны после сообщений об ее отстранении. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T22:40

2023-10-03T22:40

2023-10-03T22:40

украина

валерий фадеев

сша

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887923579_25:0:965:529_1920x0_80_0_0_54d6a3052e5de9b8989aaacc249b8ba1.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло утверждает, что продолжает быть представителем украинской теробороны после сообщений об ее отстранении. Командование украинской теробороны 20 сентября сообщило, что Эштон-Чирилло отстранена от должности на время расследования относительно ее высказываний после того, как она 8 сентября опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Добавлялось, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены командованием ВСУ. "Я продолжаю в качестве представителя теробороны", - сказала Эштон-Чирилло в опубликованном в соцсети X видео. Позднее она также выложила фото, которое подписала "твой вид, когда тебе сказали, что тебя оправдали по всем обвинениям". Кроме того, в видео трансгендер заявила, что напишет книгу о своем опыте на Украине. Эштон-Чирилло утверждает, что издательство в США, с которым она подписала контракт на две книги, обещает опубликовать первый том в конце лета следующего года. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что обратится в СК и ФСБ в связи с опубликованным в начале сентября роликом. В СК сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД заявляли, что Россия возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам.

https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230817/transgender-1890627906.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, валерий фадеев, сша, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)