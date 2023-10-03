https://ria.ru/20231003/transgender-1900301904.html
Эштон-Чирилло заявила, что продолжает представлять тероборону Украины
Эштон-Чирилло заявила, что продолжает представлять тероборону Украины - РИА Новости, 03.10.2023
Эштон-Чирилло заявила, что продолжает представлять тероборону Украины
Трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло утверждает, что продолжает быть представителем украинской теробороны после сообщений об ее отстранении. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T22:40
2023-10-03T22:40
2023-10-03T22:40
украина
валерий фадеев
сша
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло утверждает, что продолжает быть представителем украинской теробороны после сообщений об ее отстранении. Командование украинской теробороны 20 сентября сообщило, что Эштон-Чирилло отстранена от должности на время расследования относительно ее высказываний после того, как она 8 сентября опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Добавлялось, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены командованием ВСУ. "Я продолжаю в качестве представителя теробороны", - сказала Эштон-Чирилло в опубликованном в соцсети X видео. Позднее она также выложила фото, которое подписала "твой вид, когда тебе сказали, что тебя оправдали по всем обвинениям". Кроме того, в видео трансгендер заявила, что напишет книгу о своем опыте на Украине. Эштон-Чирилло утверждает, что издательство в США, с которым она подписала контракт на две книги, обещает опубликовать первый том в конце лета следующего года. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что обратится в СК и ФСБ в связи с опубликованным в начале сентября роликом. В СК сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. В МИД заявляли, что Россия возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам.
https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230817/transgender-1890627906.html
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украина, валерий фадеев, сша, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Валерий Фадеев, США, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Эштон-Чирилло заявила, что продолжает представлять тероборону Украины
Американский трансгендер заявила, что продолжает представлять тероборону Украины