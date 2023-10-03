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Трамп указал на противоречие закона, по которому его обвинили, конституции - РИА Новости, 03.10.2023
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17:19 03.10.2023 (обновлено: 17:22 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/tramp-1900218127.html
Трамп указал на противоречие закона, по которому его обвинили, конституции
Трамп указал на противоречие закона, по которому его обвинили, конституции - РИА Новости, 03.10.2023
Трамп указал на противоречие закона, по которому его обвинили, конституции
Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social указал на возможное противоречие между американской конституцией и законом, в рамках которого... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:19
2023-10-03T17:22
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social указал на возможное противоречие между американской конституцией и законом, в рамках которого его обвиняет прокуратура Нью-Йорка по гражданскому делу о мошенничестве. "Этот закон может быть неконституционным и несправедливым, вот почему ужасная прокурор (штата Нью-Йорк Летиция - ред.) Джеймс выбрала его для использования против меня", - написал Трамп во вторник. Экс-президент добавил, что данное законодательство позволяет "политически выбранному партийному прокурору убедить политически выбранного судью, которые могут быть друзьями, уничтожить даже политического оппонента". "Редко используемый исполнительный закон, который окружной прокурор Нью-Йорка использует против меня, является очень несправедливым. Закон не требует потерпевших, традиционные элементы мошенничества устранены (это единственный подобный закон)", - подчеркнул экс-президент. В понедельник Трамп назвал обманом и постановкой гражданский иск против него и его компании Trump Organization, слушание по которому началось в понедельник в суде Манхэттена в Нью-Йорке. Ранее в понедельник генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс пообещала привлечь к ответу Трампа, выступая перед слушаниями в Нью-Йорке по гражданскому делу о мошенничестве. Она пообещала добиться справедливости, "независимо от того, какое положение занимает" подозреваемый. Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго. В 2022 году Джеймс подала иск против бывшего президента США Дональд Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20231002/tramp-1900025718.html
https://ria.ru/20230930/parodiya-1899581257.html
нью-йорк (город)
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в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп, trump organization
В мире, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, Дональд Трамп, Trump Organization
Трамп указал на противоречие закона, по которому его обвинили, конституции

Трамп назвал закон, по которому его обвинили, неконституционным и несправедливым

© AP PhotoБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social указал на возможное противоречие между американской конституцией и законом, в рамках которого его обвиняет прокуратура Нью-Йорка по гражданскому делу о мошенничестве.
"Этот закон может быть неконституционным и несправедливым, вот почему ужасная прокурор (штата Нью-Йорк Летиция - ред.) Джеймс выбрала его для использования против меня", - написал Трамп во вторник.
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Экс-президент добавил, что данное законодательство позволяет "политически выбранному партийному прокурору убедить политически выбранного судью, которые могут быть друзьями, уничтожить даже политического оппонента".
"Редко используемый исполнительный закон, который окружной прокурор Нью-Йорка использует против меня, является очень несправедливым. Закон не требует потерпевших, традиционные элементы мошенничества устранены (это единственный подобный закон)", - подчеркнул экс-президент.
В понедельник Трамп назвал обманом и постановкой гражданский иск против него и его компании Trump Organization, слушание по которому началось в понедельник в суде Манхэттена в Нью-Йорке.
Ранее в понедельник генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс пообещала привлечь к ответу Трампа, выступая перед слушаниями в Нью-Йорке по гражданскому делу о мошенничестве. Она пообещала добиться справедливости, "независимо от того, какое положение занимает" подозреваемый. Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
В 2022 году Джеймс подала иск против бывшего президента США Дональд Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
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В миреНью-Йорк (город)СШАМанхэттенДональд ТрампTrump Organization
 
 
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