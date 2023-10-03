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На Камчатке спасли пьяного мужчину, пытавшегося пересечь реку на тракторе - РИА Новости, 03.10.2023
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09:44 03.10.2023 (обновлено: 10:13 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/traktor-1900103256.html
На Камчатке спасли пьяного мужчину, пытавшегося пересечь реку на тракторе
На Камчатке спасли пьяного мужчину, пытавшегося пересечь реку на тракторе - РИА Новости, 03.10.2023
На Камчатке спасли пьяного мужчину, пытавшегося пересечь реку на тракторе
Спасателям на Камчатке пришлось спасать пьяного мужчину, пытавшегося на спор пересечь реку Кирганик в Мильковском округе на тракторе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T09:44
2023-10-03T10:13
происшествия
россия
камчатка
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт — РИА Новости. Спасателям на Камчатке пришлось спасать пьяного мужчину, пытавшегося на спор пересечь реку Кирганик в Мильковском округе на тракторе, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС России. &quot;Инцидент произошел 3 октября в селе Мильково. Двадцативосьмилетний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался на спор пересечь реку на тракторе, но не рассчитал силы своего железного коня. Транспорт заглох и частично ушел под воду. Мокрый и обессиленный, горе-водитель сообщил о произошедшем в службу спасения и остался в кабине ждать помощи&quot;, — сообщила пресс-служба.Спасатели, прибывшие на место, на лодке смогли добраться до трактора и вытащили водителя на берег. С признаками переохлаждения его доставили в больницу.
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происшествия, россия, камчатка, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке спасли пьяного мужчину, пытавшегося пересечь реку на тракторе

На Камчатке спасли пьяного мужчину, хотевшего на спор пересечь реку на тракторе

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюСпасатели оказывают помощь мужчине, пытавшемуся пересечь реку Кирганик на тракторе
Спасатели оказывают помощь мужчине, пытавшемуся пересечь реку Кирганик на тракторе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Спасатели оказывают помощь мужчине, пытавшемуся пересечь реку Кирганик на тракторе
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт — РИА Новости. Спасателям на Камчатке пришлось спасать пьяного мужчину, пытавшегося на спор пересечь реку Кирганик в Мильковском округе на тракторе, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС России.
«

"Инцидент произошел 3 октября в селе Мильково. Двадцативосьмилетний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался на спор пересечь реку на тракторе, но не рассчитал силы своего железного коня. Транспорт заглох и частично ушел под воду. Мокрый и обессиленный, горе-водитель сообщил о произошедшем в службу спасения и остался в кабине ждать помощи", — сообщила пресс-служба.

Спасатели, прибывшие на место, на лодке смогли добраться до трактора и вытащили водителя на берег. С признаками переохлаждения его доставили в больницу.
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ПроисшествияРоссияКамчаткаКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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