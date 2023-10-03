https://ria.ru/20231003/teksler-1900230628.html

Текслер предложил усилить контроль за предприятиями-загрязнителями

Текслер предложил усилить контроль за предприятиями-загрязнителями - РИА Новости, 03.10.2023

Текслер предложил усилить контроль за предприятиями-загрязнителями

Усилить контроль за предприятиями, которые загрязняют атмосферный воздух, необходимо в Челябинской области для более стремительного улучшения экологической... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:51

2023-10-03T17:51

2023-10-03T17:51

челябинская область

челябинск

челябинская область

магнитогорск

светлана радионова

алексей текслер

челябинский цинковый завод

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Усилить контроль за предприятиями, которые загрязняют атмосферный воздух, необходимо в Челябинской области для более стремительного улучшения экологической ситуации, считает глава региона Алексей Текслер. По данным пресс-службы правительства региона, глава Росприроднадзора Светлана Радионова провела в Челябинске 3 октября выездное заседание Научно-технического совета. Также Радионова и губернатор Текслер посетили Центр экологического мониторинга региона и Челябинский цинковый завод. "Есть предложение, которое мы сегодня обсудили, нашли решение и договорились. В частности, мы говорим о том, что у нас самая продвинутая в стране система экомониторинга, мы смотрим за экологической ситуацией в Челябинске и Магнитогорске, но надо двигаться дальше. Одна из проблем, которая существует: мы знаем о проблеме, а чтобы принять решение, наказать кого-то, принять решение о, возможно, даже прекращении деятельности - это очень сложная бюрократическая процедура. Надо еще несколько раз доказывать, что предприятие совершило нарушение в области экологии. Мы сегодня обсудили и договорились совершенно точно, что нужно вносить изменения в законодательство", - сказал глава региона журналистам. По словам Текслера, в случае, если предприятие много раз совершает нарушение, нужно принимать более серьезные меры воздействия вплоть до приостановки предприятия. "Совершенно точно есть запрос на это. Надо научиться "лечить эту ситуацию". Я благодарен Светлане Геннадьевне (Радионовой). У нас есть взаимное совместное понимание, что будем именно так поступать, будем инициировать изменения в закон, будем более сильно давить на предприятия, чтобы экологическая ситуация в Челябинске улучшалась, чтобы улучшалась более стремительно", - отметил он. Текслер добавил, что в регионе есть улучшения, например, рекультивация свалки, есть успешные предприятия, такие, как Челябинский цинковый завод, который самые крупномасштабные проекты по экологии уже решил. "Но есть предприятия, к которым остаются вопросы", - сказал Текслер. Радионова отметила, что в целом в Челябинской области и система мониторинга, и вопросы рекультивации – одни из самых успешных. "Вопросы экологии в Челябинске стоят во главе угла, я точно знаю, что это один из самых активных регионов в плане коммуникации, передачи знаний. Сегодня мы решим… много задач, которые повлияют на жизнь предприятий в ближайшие десятилетия. Следующий год у нас будет годом очень больших новаций, интенсивной работы по экологическим программам предприятий, будут приниматься ключевые решения, от которых будет зависеть внешний облик предприятий в сфере экологии на ближайшие десятилетия. Губернатор это хорошо понимает, поэтому по его инициативе сегодня состоялось выездное совещание в Челябинске", - цитирует пресс-служба правительства слова Радионовой с совещания. После совещания Радионова уточнила журналистам, что виден четкий посыл, который задает челябинский губернатор и его команда. "Вы видим запрос населения на исправление ситуации. И мы видим те шаги, которые здесь предпринимаются. Масштабные, хотя кажется, мы сегодня здесь обсуждали, что сегодня этого уже недостаточно, хотя вчера казалось недостижимым. А завтра то, что сделаем сегодня, покажется недостаточным, и так пошагово будем действовать… Мы всегда идем от приоритетов, определяемым регионом", - сказала она. Гендиректор АО "Челябинский цинковый завод" Павел Избрехт пояснил, что предприятие в 2021 году установило 3 стационарных поста на границе защитной зоны, которые производят замеры по 4 основным веществам. "На сегодняшний день мы начинаем нарабатывать статистику по этим веществам, начинаем передавать их в Центр мониторинга области... За весь период опытной эксплуатации эти приборы не фиксировали каких-либо превышений", - сказал он журналистам. Также Избрехт добавил, что предприятие реализует масштабный проект по реконструкции очистных сооружений, отметив, что реконструкция проводится в 2 этапа. "Первый этап мы заканчиваем в этом году, в декабре этого года. Следующий этап – реконструкция существующих сооружений к 2026 году. По сбросам мы находимся в нормативе. После реконструкции мы уйдем от сбросов вообще", - сказал он.

https://ria.ru/20230929/chelyabinsk-1899478910.html

https://ria.ru/20230918/mashinostroenie-1896982834.html

https://ria.ru/20230928/chelyabinsk-1899197921.html

челябинск

челябинская область

магнитогорск

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челябинск, челябинская область, магнитогорск, светлана радионова, алексей текслер, челябинский цинковый завод, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)