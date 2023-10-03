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Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ выросло до трех
Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ выросло до трех - РИА Новости, 03.10.2023
Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ выросло до трех
Число раненых в результате стрельбы в ТЦ Siam Paragon, находящемся в центре столицы Таиланда Бангкока, выросло до трех, стрелявшим оказался 14-летний подросток, РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:01
2023-10-03T14:01
2023-10-03T14:09
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число раненых в результате стрельбы в ТЦ Siam Paragon, находящемся в центре столицы Таиланда Бангкока, выросло до трех, стрелявшим оказался 14-летний подросток, сообщает тайский портал Bangkokbiznews. Ранее полиция тайской столицы получила сообщения о стрельбе в элитном торговом центре в районе Сиама. Посетители поспешили покинуть здание, образовав пробки в центре города. На момент задержания преступника сообщалось об одном раненом. "Нападавший стрелял в центре универмага Paragon из пистолета. Ему было всего 14 лет, а девятимиллиметровый пистолет, из которого он стрелял, был украден", - пишет издание. По данным портала Bangkok Insight, число раненых в ходе стрельбы увеличилось до трех. "Трое были охранниками торгового центра и были доставлены в больницу", - уточняется издание. Теперь власти везут преступника на допрос. Кроме того, офицеры проводят проверки и ищут раненых.
https://ria.ru/20231002/khabarovsk-1899842281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, бангкок
Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ выросло до трех
Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ Siam Paragon выросло до трех
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Число раненых в результате стрельбы в ТЦ Siam Paragon, находящемся в центре столицы Таиланда Бангкока, выросло до трех, стрелявшим оказался 14-летний подросток, сообщает тайский портал Bangkokbiznews
.
Ранее полиция тайской столицы получила сообщения о стрельбе в элитном торговом центре в районе Сиама. Посетители поспешили покинуть здание, образовав пробки в центре города. На момент задержания преступника сообщалось об одном раненом.
«
"Нападавший стрелял в центре универмага Paragon из пистолета. Ему было всего 14 лет, а девятимиллиметровый пистолет, из которого он стрелял, был украден", - пишет издание.
По данным портала Bangkok Insight, число раненых в ходе стрельбы увеличилось до трех.
"Трое были охранниками торгового центра и были доставлены в больницу", - уточняется издание. Теперь власти везут преступника на допрос. Кроме того, офицеры проводят проверки и ищут раненых.
Хабаровская полиция опровергла сообщения о стрельбе в трамвае