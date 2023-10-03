https://ria.ru/20231003/tailand-1900168035.html

Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ выросло до трех

Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ выросло до трех - РИА Новости, 03.10.2023

Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ выросло до трех

Число раненых в результате стрельбы в ТЦ Siam Paragon, находящемся в центре столицы Таиланда Бангкока, выросло до трех, стрелявшим оказался 14-летний подросток, РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:01

2023-10-03T14:01

2023-10-03T14:09

в мире

таиланд

бангкок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900169092_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9b2b42f2424a0bfea14b1e3b67f79f04.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число раненых в результате стрельбы в ТЦ Siam Paragon, находящемся в центре столицы Таиланда Бангкока, выросло до трех, стрелявшим оказался 14-летний подросток, сообщает тайский портал Bangkokbiznews. Ранее полиция тайской столицы получила сообщения о стрельбе в элитном торговом центре в районе Сиама. Посетители поспешили покинуть здание, образовав пробки в центре города. На момент задержания преступника сообщалось об одном раненом. "Нападавший стрелял в центре универмага Paragon из пистолета. Ему было всего 14 лет, а девятимиллиметровый пистолет, из которого он стрелял, был украден", - пишет издание. По данным портала Bangkok Insight, число раненых в ходе стрельбы увеличилось до трех. "Трое были охранниками торгового центра и были доставлены в больницу", - уточняется издание. Теперь власти везут преступника на допрос. Кроме того, офицеры проводят проверки и ищут раненых.

https://ria.ru/20231002/khabarovsk-1899842281.html

таиланд

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, таиланд, бангкок