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Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ выросло до трех - РИА Новости, 03.10.2023
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14:01 03.10.2023 (обновлено: 14:09 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/tailand-1900168035.html
Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ выросло до трех
Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ выросло до трех - РИА Новости, 03.10.2023
Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ выросло до трех
Число раненых в результате стрельбы в ТЦ Siam Paragon, находящемся в центре столицы Таиланда Бангкока, выросло до трех, стрелявшим оказался 14-летний подросток, РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:01
2023-10-03T14:09
в мире
таиланд
бангкок
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число раненых в результате стрельбы в ТЦ Siam Paragon, находящемся в центре столицы Таиланда Бангкока, выросло до трех, стрелявшим оказался 14-летний подросток, сообщает тайский портал Bangkokbiznews. Ранее полиция тайской столицы получила сообщения о стрельбе в элитном торговом центре в районе Сиама. Посетители поспешили покинуть здание, образовав пробки в центре города. На момент задержания преступника сообщалось об одном раненом. "Нападавший стрелял в центре универмага Paragon из пистолета. Ему было всего 14 лет, а девятимиллиметровый пистолет, из которого он стрелял, был украден", - пишет издание. По данным портала Bangkok Insight, число раненых в ходе стрельбы увеличилось до трех. "Трое были охранниками торгового центра и были доставлены в больницу", - уточняется издание. Теперь власти везут преступника на допрос. Кроме того, офицеры проводят проверки и ищут раненых.
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в мире, таиланд, бангкок
В мире, Таиланд, Бангкок
Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ выросло до трех

Число раненных при стрельбе в тайском ТЦ Siam Paragon выросло до трех

© AP Photo / Tian Macleod JiТорговый центр в Бангкоке, где произошла стрельба
Торговый центр в Бангкоке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Tian Macleod Ji
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число раненых в результате стрельбы в ТЦ Siam Paragon, находящемся в центре столицы Таиланда Бангкока, выросло до трех, стрелявшим оказался 14-летний подросток, сообщает тайский портал Bangkokbiznews.
Ранее полиция тайской столицы получила сообщения о стрельбе в элитном торговом центре в районе Сиама. Посетители поспешили покинуть здание, образовав пробки в центре города. На момент задержания преступника сообщалось об одном раненом.
«
"Нападавший стрелял в центре универмага Paragon из пистолета. Ему было всего 14 лет, а девятимиллиметровый пистолет, из которого он стрелял, был украден", - пишет издание.
По данным портала Bangkok Insight, число раненых в ходе стрельбы увеличилось до трех.
"Трое были охранниками торгового центра и были доставлены в больницу", - уточняется издание. Теперь власти везут преступника на допрос. Кроме того, офицеры проводят проверки и ищут раненых.
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В миреТаиландБангкок
 
 
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