https://ria.ru/20231003/svedeniya-1900302443.html

Рособрнадзор будет собирать об учащихся сведения для воинского учета

Рособрнадзор будет собирать об учащихся сведения для воинского учета - РИА Новости, 03.10.2023

Рособрнадзор будет собирать об учащихся сведения для воинского учета

Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учета сведения об учащихся школ, колледжей вузов, аспирантов, ординаторов и других категорий обучающихся и РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T22:51

2023-10-03T22:51

2023-10-03T23:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учета сведения об учащихся школ, колледжей вузов, аспирантов, ординаторов и других категорий обучающихся и передавать их в государственный информационный ресурс, который содержит сведения, необходимые для актуализации документов воинского учета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам... и передачу указанных сведений в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета", - говорится в документе.Отмечается, что такие полномочия ведомства коснутся учащихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также учащихся школ и колледжей.

https://ria.ru/20231001/sluzhba-1899457695.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия