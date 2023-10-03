Рособрнадзор будет собирать об учащихся сведения для воинского учета
Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учета сведения об учащихся
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУченики кадетского класса на уроке по военной подготовке
Ученики кадетского класса на уроке по военной подготовке. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учета сведения об учащихся школ, колледжей вузов, аспирантов, ординаторов и других категорий обучающихся и передавать их в государственный информационный ресурс, который содержит сведения, необходимые для актуализации документов воинского учета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам... и передачу указанных сведений в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета", - говорится в документе.
Отмечается, что такие полномочия ведомства коснутся учащихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также учащихся школ и колледжей.