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Рособрнадзор будет собирать об учащихся сведения для воинского учета - РИА Новости, 03.10.2023
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22:51 03.10.2023 (обновлено: 23:00 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/svedeniya-1900302443.html
Рособрнадзор будет собирать об учащихся сведения для воинского учета
Рособрнадзор будет собирать об учащихся сведения для воинского учета - РИА Новости, 03.10.2023
Рособрнадзор будет собирать об учащихся сведения для воинского учета
Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учета сведения об учащихся школ, колледжей вузов, аспирантов, ординаторов и других категорий обучающихся и РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T22:51
2023-10-03T23:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учета сведения об учащихся школ, колледжей вузов, аспирантов, ординаторов и других категорий обучающихся и передавать их в государственный информационный ресурс, который содержит сведения, необходимые для актуализации документов воинского учета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам... и передачу указанных сведений в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета", - говорится в документе.Отмечается, что такие полномочия ведомства коснутся учащихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также учащихся школ и колледжей.
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Наталья Макарова
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия
Рособрнадзор будет собирать об учащихся сведения для воинского учета

Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учета сведения об учащихся

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУченики кадетского класса на уроке по военной подготовке
Ученики кадетского класса на уроке по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ученики кадетского класса на уроке по военной подготовке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учета сведения об учащихся школ, колледжей вузов, аспирантов, ординаторов и других категорий обучающихся и передавать их в государственный информационный ресурс, который содержит сведения, необходимые для актуализации документов воинского учета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам... и передачу указанных сведений в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета", - говорится в документе.
Отмечается, что такие полномочия ведомства коснутся учащихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также учащихся школ и колледжей.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Россия
 
 
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