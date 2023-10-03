https://ria.ru/20231003/sudno-1900090842.html

К берегу Сахалина вынесло судно под флагом Либерии, сообщил источник

К берегу Сахалина вынесло судно под флагом Либерии, сообщил источник - РИА Новости, 03.10.2023

К берегу Сахалина вынесло судно под флагом Либерии, сообщил источник

Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу на Сахалине, помощь экипаж не запрашивал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T07:37

2023-10-03T07:37

2023-10-03T08:44

сахалин

либерия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/25277/40/252774012_14:0:1005:557_1920x0_80_0_0_1edf1f1d49beeb7b78e07aff8617f699.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу на Сахалине, помощь экипаж не запрашивал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу в Углегорском районе на Сахалине, запрос о помощи от экипажа не поступал", - сообщил собеседник агентства, добавив, что среди членов экипажа есть граждане Китая, информация уточняется.По его словам, сейчас в районе Углегорского района непогода.Начальник МСКЦ Южно-Сахалинск Марк Корженко подвердил РИА Новости, что экипаж судна - это граждане Китая (22 человека).Он также уточнил агентству, что в районе нахождения судна "волна составляет 2,5 метра".

https://ria.ru/20230924/sukhogruz-1898383272.html

сахалин

либерия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, либерия, китай