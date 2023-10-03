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К берегу Сахалина вынесло судно под флагом Либерии, сообщил источник
К берегу Сахалина вынесло судно под флагом Либерии, сообщил источник - РИА Новости, 03.10.2023
К берегу Сахалина вынесло судно под флагом Либерии, сообщил источник
Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу на Сахалине, помощь экипаж не запрашивал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T07:37
2023-10-03T07:37
2023-10-03T08:44
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу на Сахалине, помощь экипаж не запрашивал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу в Углегорском районе на Сахалине, запрос о помощи от экипажа не поступал", - сообщил собеседник агентства, добавив, что среди членов экипажа есть граждане Китая, информация уточняется.По его словам, сейчас в районе Углегорского района непогода.Начальник МСКЦ Южно-Сахалинск Марк Корженко подвердил РИА Новости, что экипаж судна - это граждане Китая (22 человека).Он также уточнил агентству, что в районе нахождения судна "волна составляет 2,5 метра".
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сахалин, либерия, китай
К берегу Сахалина вынесло судно под флагом Либерии, сообщил источник
К берегу Сахалина вынесло сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу на Сахалине, помощь экипаж не запрашивал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу в Углегорском районе на Сахалине, запрос о помощи от экипажа не поступал", - сообщил собеседник агентства, добавив, что среди членов экипажа есть граждане Китая, информация уточняется.
По его словам, сейчас в районе Углегорского района непогода.
Начальник МСКЦ Южно-Сахалинск Марк Корженко подвердил РИА Новости, что экипаж судна - это граждане Китая
(22 человека).
Он также уточнил агентству, что в районе нахождения судна "волна составляет 2,5 метра".
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