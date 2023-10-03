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К берегу Сахалина вынесло судно под флагом Либерии, сообщил источник - РИА Новости, 03.10.2023
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07:37 03.10.2023 (обновлено: 08:44 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/sudno-1900090842.html
К берегу Сахалина вынесло судно под флагом Либерии, сообщил источник
К берегу Сахалина вынесло судно под флагом Либерии, сообщил источник - РИА Новости, 03.10.2023
К берегу Сахалина вынесло судно под флагом Либерии, сообщил источник
Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу на Сахалине, помощь экипаж не запрашивал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T07:37
2023-10-03T08:44
сахалин
либерия
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу на Сахалине, помощь экипаж не запрашивал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу в Углегорском районе на Сахалине, запрос о помощи от экипажа не поступал", - сообщил собеседник агентства, добавив, что среди членов экипажа есть граждане Китая, информация уточняется.По его словам, сейчас в районе Углегорского района непогода.Начальник МСКЦ Южно-Сахалинск Марк Корженко подвердил РИА Новости, что экипаж судна - это граждане Китая (22 человека).Он также уточнил агентству, что в районе нахождения судна "волна составляет 2,5 метра".
https://ria.ru/20230924/sukhogruz-1898383272.html
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сахалин, либерия, китай
Сахалин, Либерия, Китай
К берегу Сахалина вынесло судно под флагом Либерии, сообщил источник

К берегу Сахалина вынесло сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии

© РИА Новости / Владимир Федоренко Спасатель МЧС на море
Спасатель МЧС на море - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Спасатель МЧС на море . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу на Сахалине, помощь экипаж не запрашивал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу в Углегорском районе на Сахалине, запрос о помощи от экипажа не поступал", - сообщил собеседник агентства, добавив, что среди членов экипажа есть граждане Китая, информация уточняется.
По его словам, сейчас в районе Углегорского района непогода.
Начальник МСКЦ Южно-Сахалинск Марк Корженко подвердил РИА Новости, что экипаж судна - это граждане Китая (22 человека).
Он также уточнил агентству, что в районе нахождения судна "волна составляет 2,5 метра".
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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24 сентября, 22:15
 
СахалинЛиберияКитай
 
 
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