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Володин предрек Армении проблемы из-за ратификации Римского статута - РИА Новости, 03.10.2023
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16:43 03.10.2023 (обновлено: 17:00 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/statut-1900209834.html
Володин предрек Армении проблемы из-за ратификации Римского статута
Володин предрек Армении проблемы из-за ратификации Римского статута - РИА Новости, 03.10.2023
Володин предрек Армении проблемы из-за ратификации Римского статута
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в телеграм-канале ратификацию Ереваном Римского статута МУС, назвал данное решение непродуманным,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:43
2023-10-03T17:00
армения
вячеслав володин
госдума рф
международный уголовный суд
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в телеграм-канале ратификацию Ереваном Римского статута МУС, назвал данное решение непродуманным, стратегически неверным, оно прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам. Ранее парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда."Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам", - отметил Володин.По его словам, объяснить можно какое угодно решение и что угодно, но тем, кто принимал его, надо в первую очередь ответить на вопрос "зачем?". "Развитие отношений между нашими странами - это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении. Ратификация Римского статута противоречит этому", - также подчеркнул он.Ереван, ратифицировав Римский статут Международного уголовного суда, пошёл по пути отказа от юридического суверенитета, добавил в свою очередь председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Вряд ли стоит сомневаться, что решение было принято, в том числе под влиянием "западных друзей" армянского лидера Николы Пашиняна. Не случайно заранее был анонсирован визит президента Франции Эммануэля Макрона в Ереван, очевидно, для "закрепления пройдённого", - написал парламентарий в своём Telegram-канале.По его мнению, ратификация Римского статута МУС может в будущем обернуться против самих же властей Армении. Депутат отметил, что Армения рискует быть втянутой в выполнение "политических заказов" Международного уголовного суда в Гааге. Слуцкий считает, что он по своему усмотрению использует закон и право в интересах "золотого миллиарда" и "преступных амбиций" коллективного Запада.
https://ria.ru/20231003/statut-1900180637.html
https://ria.ru/20231003/armeniya-1900179572.html
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армения, вячеслав володин, госдума рф, международный уголовный суд
Армения, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Международный уголовный суд
Володин предрек Армении проблемы из-за ратификации Римского статута

Володин: непродуманная ратификация Римского статута МУС создаст проблемы Армении

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в телеграм-канале ратификацию Ереваном Римского статута МУС, назвал данное решение непродуманным, стратегически неверным, оно прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам.
Ранее парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.
"Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам", - отметил Володин.
По его словам, объяснить можно какое угодно решение и что угодно, но тем, кто принимал его, надо в первую очередь ответить на вопрос "зачем?".
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"Развитие отношений между нашими странами - это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении. Ратификация Римского статута противоречит этому", - также подчеркнул он.
Ереван, ратифицировав Римский статут Международного уголовного суда, пошёл по пути отказа от юридического суверенитета, добавил в свою очередь председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Вряд ли стоит сомневаться, что решение было принято, в том числе под влиянием "западных друзей" армянского лидера Николы Пашиняна. Не случайно заранее был анонсирован визит президента Франции Эммануэля Макрона в Ереван, очевидно, для "закрепления пройдённого", - написал парламентарий в своём Telegram-канале.
По его мнению, ратификация Римского статута МУС может в будущем обернуться против самих же властей Армении. Депутат отметил, что Армения рискует быть втянутой в выполнение "политических заказов" Международного уголовного суда в Гааге. Слуцкий считает, что он по своему усмотрению использует закон и право в интересах "золотого миллиарда" и "преступных амбиций" коллективного Запада.
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АрменияВячеслав ВолодинГосдума РФМеждународный уголовный суд
 
 
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