https://ria.ru/20231003/statut-1900209834.html

Володин предрек Армении проблемы из-за ратификации Римского статута

Володин предрек Армении проблемы из-за ратификации Римского статута - РИА Новости, 03.10.2023

Володин предрек Армении проблемы из-за ратификации Римского статута

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в телеграм-канале ратификацию Ереваном Римского статута МУС, назвал данное решение непродуманным,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:43

2023-10-03T16:43

2023-10-03T17:00

армения

вячеслав володин

госдума рф

международный уголовный суд

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в телеграм-канале ратификацию Ереваном Римского статута МУС, назвал данное решение непродуманным, стратегически неверным, оно прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам. Ранее парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда."Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам", - отметил Володин.По его словам, объяснить можно какое угодно решение и что угодно, но тем, кто принимал его, надо в первую очередь ответить на вопрос "зачем?". "Развитие отношений между нашими странами - это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении. Ратификация Римского статута противоречит этому", - также подчеркнул он.Ереван, ратифицировав Римский статут Международного уголовного суда, пошёл по пути отказа от юридического суверенитета, добавил в свою очередь председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Вряд ли стоит сомневаться, что решение было принято, в том числе под влиянием "западных друзей" армянского лидера Николы Пашиняна. Не случайно заранее был анонсирован визит президента Франции Эммануэля Макрона в Ереван, очевидно, для "закрепления пройдённого", - написал парламентарий в своём Telegram-канале.По его мнению, ратификация Римского статута МУС может в будущем обернуться против самих же властей Армении. Депутат отметил, что Армения рискует быть втянутой в выполнение "политических заказов" Международного уголовного суда в Гааге. Слуцкий считает, что он по своему усмотрению использует закон и право в интересах "золотого миллиарда" и "преступных амбиций" коллективного Запада.

https://ria.ru/20231003/statut-1900180637.html

https://ria.ru/20231003/armeniya-1900179572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

армения, вячеслав володин, госдума рф, международный уголовный суд