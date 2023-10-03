Володин предрек Армении проблемы из-за ратификации Римского статута
Володин: непродуманная ратификация Римского статута МУС создаст проблемы Армении
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в телеграм-канале ратификацию Ереваном Римского статута МУС, назвал данное решение непродуманным, стратегически неверным, оно прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам.
Ранее парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.
"Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам", - отметил Володин.
По его словам, объяснить можно какое угодно решение и что угодно, но тем, кто принимал его, надо в первую очередь ответить на вопрос "зачем?".
"Развитие отношений между нашими странами - это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении. Ратификация Римского статута противоречит этому", - также подчеркнул он.
Ереван, ратифицировав Римский статут Международного уголовного суда, пошёл по пути отказа от юридического суверенитета, добавил в свою очередь председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Вряд ли стоит сомневаться, что решение было принято, в том числе под влиянием "западных друзей" армянского лидера Николы Пашиняна. Не случайно заранее был анонсирован визит президента Франции Эммануэля Макрона в Ереван, очевидно, для "закрепления пройдённого", - написал парламентарий в своём Telegram-канале.
По его мнению, ратификация Римского статута МУС может в будущем обернуться против самих же властей Армении. Депутат отметил, что Армения рискует быть втянутой в выполнение "политических заказов" Международного уголовного суда в Гааге. Слуцкий считает, что он по своему усмотрению использует закон и право в интересах "золотого миллиарда" и "преступных амбиций" коллективного Запада.