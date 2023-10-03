https://ria.ru/20231003/statut-1900180637.html

В Кремле прокомментировали ратификацию Римского статута МУС Арменией

В Кремле прокомментировали ратификацию Римского статута МУС Арменией - РИА Новости, 03.10.2023

В Кремле прокомментировали ратификацию Римского статута МУС Арменией

Ратификация Римского статута МУС парламентом Армении — некорректное решение, к официальному Еревану появились вопросы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:50

2023-10-03T14:50

2023-10-03T15:43

в мире

армения

россия

дмитрий песков

владимир путин

международный уголовный суд

никол пашинян

ереван

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ратификация Римского статута МУС парламентом Армении — некорректное решение, к официальному Еревану появились вопросы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."К действующему руководству Армении появятся дополнительные вопросы, они были заранее переданы армянской стороне. Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение", — отметил представитель Кремля.Москва не согласна с обоснованием премьер-министра Никола Пашиняна, который аргументировал необходимость принятия Римского статута Международного уголовного суда (МУС) безопасностью Армении. "Я думаю, что в Армении большинство понимает, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства в настоящий момент являются абсолютно незаменимыми. Да, у армянской стороны может быть своя критика, могут быть темы для дебатов, для обсуждений, но лучше этих механизмов у армянской стороны ничего нет, и мы в этом уверены", — подчеркнул Песков.Не хотелось бы, чтобы Владимиру Путину когда-либо пришлось отказаться от визита в Армению, продолжил он, назвав страну союзником и партнером России. По его словам, нужно изучить идею армянской стороны о возможном соглашении Москвы и Еревана, которое позволило бы избежать проблем с МУС.Песков подчеркнул, что предстоит серьезный разговор о ратификации Арменией Римского статута, нужно искать решение, как оно может не превалировать над двусторонними документами."Мы все считаем абсолютно незаконным, ничтожным решение МУС по президенту Путину (ордеру на его арест. — Прим. ред.)", — указал представитель главы государства.Он добавил, что Россия болеет сердцем за карабахских армян, оказывает гуманитарную помощь, миротворцы продолжают свою деятельность. Песков напомнил, что причиной сложившейся ситуации стало решение Пашиняна признать Карабах территорией Азербайджана.Ситуация с ратификацией Римского статута МУСВо вторник парламент Армении ратифицировал Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд, следует из результатов голосования. Представитель оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян заявил, что эта процедура противоречит конституции страны, а утвердившие его депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия.В Республиканской партии сочли, что реализация такой инициативы властей "в нынешней геополитической ситуации чревата непредсказуемыми последствиями". Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.Как заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20231003/armeniya-1900166491.html

https://ria.ru/20230928/mid-1899227318.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, россия, дмитрий песков, владимир путин, международный уголовный суд, никол пашинян, ереван, одкб