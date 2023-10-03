https://ria.ru/20231003/statut-1900105461.html

В Армении приступили к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута

В Армении приступили к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута - РИА Новости, 03.10.2023

В Армении приступили к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута

Парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и принятия заявления о ретроактивном... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:58

2023-10-03T09:58

2023-10-03T10:11

в мире

армения

международный уголовный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816439092_0:154:3036:1862_1920x0_80_0_0_f072dfff3454f6d82fd7c85c9684e06a.jpg

ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС, передает корреспондент РИА Новости.Вопрос представляет представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.Двадцать восьмого сентября проект решения о ратификации документа получил положительное заключение профильной комиссии по государственно-правовым вопросам. Глава комиссии Владимир Варданян заявлял, что 98-я статья Римского статута МУС позволяет снять угрозы армяно-российским отношениям после ратификации документа. В частности, он сослался на американскую практику заключения на основании 98-й статьи статута двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции суда. Он напомнил, что Армения уже подписала соглашение с США на основании этой статьи и документ не запрещает заключать такие же договоры со странами, которые не желают признавать приоритетность суда.В свою очередь Киракосян заявил, что Ереван передал российской стороне свои предложения, "основывающиеся на логике 98-й статьи", и ожидает ответа. Он уточнил, что одобрение проекта правительством было обусловлено "широкомасштабной агрессией против Армении" в сентябре 2022 года и "рядом грубейших военных преступлений" на армянской территории. Он добавил, что по этой причине был возобновлен процесс ратификации, который ранее был приостановлен в 2004 году. Киракосян уточнил, что предлагается признать юрисдикцию суда начиная с 10 мая 2021 года.Между тем представленные в армянском парламенте оппозиционные силы не считают целесообразной возможную ратификацию документа. В частности, во фракции "Армения" заявили, что считают ратификацию Римского статута по представленной процедуре антиконституционной и полагают, что она не может быть предметом обсуждений на данном этапе. В Республиканской партии Армении, входящей во фракцию "Честь имею", указали, что решение властей о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями. В РПА заявили, что Международный уголовный суд является крайне политизированным органом, и его статут не ратифицировали США, Китай и Россия, постоянные члены Совета безопасности ООН. В партии считают, что ратификация Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признаёт, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается.Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там.Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".

https://ria.ru/20230928/statut-1899248307.html

https://ria.ru/20230928/peskov-1899189565.html

https://ria.ru/20230928/armeniya-1899162000.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, международный уголовный суд