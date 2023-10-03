https://ria.ru/20231003/startapy-1900207428.html

Сессия "Единороги" о будущем стартапов пройдет на форуме "Сделано в России"

Сессия "Единороги" о будущем стартапов пройдет на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 03.10.2023

Сессия "Единороги" о будущем стартапов пройдет на форуме "Сделано в России"

Пленарная сессия, посвященная перспективным отечественным стартапам - "Единороги" на рынках будущего" состоится 20 октября 2023 года на форуме "Сделано в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:48

2023-10-03T16:48

2023-10-03T16:48

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

манеж

сша

исландия

стартап

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пленарная сессия, посвященная перспективным отечественным стартапам - "Единороги" на рынках будущего" состоится 20 октября 2023 года на форуме "Сделано в России" в московском Манеже, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ).РЭЦ напоминает, что "единороги" - это компании-стартапы, получившие рыночную оценку стоимости свыше одного миллиарда долларов США. География "единорогов" с каждым годом расширяется. В 2022 году "единороги" уже появились в таких странах, как Исландия, Малайзия, Сенегал, Аргентина и Чили. Сейчас их в мире более 1,5 тысяч. Больше всего - в США (49%) и Китае (20%). 27 компаний созданы выходцами из России."Участники сессии обсудят, как вырастить компании-"единороги" и создать среду для появления отечественных "единорогов"? Какую роль в этом играют национальные и международные инвесторы, в какие проекты они готовы вкладывать деньги", - говорится в сообщении.На сессии обсудят, "что сделать сегодня, чтобы в России жили "единороги" завтра". "В фокусе: успех предпринимательской инициативы и факторы, оказывающие влияние на вероятность появления отечественных компаний-"единорогов", прорывные субъекты ВЭД, стратегии, способные за короткий промежуток времени быстро адаптироваться в новых геополитических реалиях и сделать невозможное - занять свою нишу на рынках других стран", - рассказали в РЭЦ.Модератором дискуссии выступит спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков."Наши стартапы получают все большую поддержку от государства, в том числе в рамках национальных проектов и программ. Компании и корпорации также активно ищут перспективные стартапы и проекты, чтобы вложить средства и поддержать технологии, которые в том числе в самом ближайшем будущем могут служить достижению нашей страной технологического суверенитета. Этот фактор начинает играть не менее важную роль, чем прибыль акционеров", - сказал Песков.Он также перечислил вопросы, которые будут обсуждаться на сессии: "При создании крупных технологических проектов, которые в будущем могут вырасти в "единорогов", их успех или неуспех всегда ли зависит от того, насколько сильные и многопрофильные таланты собраны в команде, которая за этот проект отвечает? Как вопрос с талантами решают в крупных странах? У нас в России не так много возможностей для того, чтобы заливать все в венчурной модели деньгами или импортировать таланты из других стран. Должен быть свой путь и свои решения. Эти и другие темы мы обсудим на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

https://ria.ru/20230928/uslugi-1899130408.html

россия

сша

исландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, манеж, сша, исландия, стартап, дмитрий песков (спецпредставитель президента), форум "сделано в россии"