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США летом направили Украине ноту об антикоррупционных реформах, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
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16:35 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/ssha-1900207536.html
США летом направили Украине ноту об антикоррупционных реформах, пишут СМИ
США летом направили Украине ноту об антикоррупционных реформах, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
США летом направили Украине ноту об антикоррупционных реформах, пишут СМИ
Госдепартамент США летом направил Киеву дипломатическую ноту о необходимости проведения на Украине антикоррупционных реформ ради финансовой поддержки этой... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:35
2023-10-03T16:35
в мире
украина
сша
киев
государственный департамент сша
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдепартамент США летом направил Киеву дипломатическую ноту о необходимости проведения на Украине антикоррупционных реформ ради финансовой поддержки этой страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Госдепартамент в конце лета направил Украине официальную дипломатическую ноту... в которой говорилось, что США ожидают от Украины продолжения принятия различных антикоррупционных... мер, чтобы продолжить получать прямую бюджетную поддержку", - говорится в сообщении. В ноте также упоминалась необходимость провести реформы в рамках программы Международного валютного фонда, отметил источник. По информации CNN, за последние несколько недель Киеву были направлены ряд уведомлений о том, что некоторая экономическая помощь США будет связана с достижениями Украины в реформировании институтов.
https://ria.ru/20231001/korruptsiya-1899775821.html
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в мире, украина, сша, киев, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Киев, Государственный департамент США
США летом направили Украине ноту об антикоррупционных реформах, пишут СМИ

CNN: США летом направили Украине ноту о необходимости антикоррупционных реформ

CC BY 2.0 / Marco Verch / Aerial of Girl with embroidery in KievКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
CC BY 2.0 / Marco Verch / Aerial of Girl with embroidery in Kiev
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдепартамент США летом направил Киеву дипломатическую ноту о необходимости проведения на Украине антикоррупционных реформ ради финансовой поддержки этой страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Госдепартамент в конце лета направил Украине официальную дипломатическую ноту... в которой говорилось, что США ожидают от Украины продолжения принятия различных антикоррупционных... мер, чтобы продолжить получать прямую бюджетную поддержку", - говорится в сообщении.
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В ноте также упоминалась необходимость провести реформы в рамках программы Международного валютного фонда, отметил источник.
По информации CNN, за последние несколько недель Киеву были направлены ряд уведомлений о том, что некоторая экономическая помощь США будет связана с достижениями Украины в реформировании институтов.
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