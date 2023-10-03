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США летом направили Украине ноту об антикоррупционных реформах, пишут СМИ

США летом направили Украине ноту об антикоррупционных реформах, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023

США летом направили Украине ноту об антикоррупционных реформах, пишут СМИ

Госдепартамент США летом направил Киеву дипломатическую ноту о необходимости проведения на Украине антикоррупционных реформ ради финансовой поддержки этой... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:35

2023-10-03T16:35

2023-10-03T16:35

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдепартамент США летом направил Киеву дипломатическую ноту о необходимости проведения на Украине антикоррупционных реформ ради финансовой поддержки этой страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Госдепартамент в конце лета направил Украине официальную дипломатическую ноту... в которой говорилось, что США ожидают от Украины продолжения принятия различных антикоррупционных... мер, чтобы продолжить получать прямую бюджетную поддержку", - говорится в сообщении. В ноте также упоминалась необходимость провести реформы в рамках программы Международного валютного фонда, отметил источник. По информации CNN, за последние несколько недель Киеву были направлены ряд уведомлений о том, что некоторая экономическая помощь США будет связана с достижениями Украины в реформировании институтов.

https://ria.ru/20231001/korruptsiya-1899775821.html

https://ria.ru/20230912/korruptsiya-1895922553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, государственный департамент сша