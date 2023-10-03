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Байден назвал США ключевым государством в мире - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/ssha-1900199054.html
Байден назвал США ключевым государством в мире
Байден назвал США ключевым государством в мире - РИА Новости, 03.10.2023
Байден назвал США ключевым государством в мире
Президент Джо Байден в социальной сети X назвал США "ключевым государством в мире" и призвал республиканцев палаты представителей утвердить выделение помощи... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:02
2023-10-03T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент Джо Байден в социальной сети X назвал США "ключевым государством в мире" и призвал республиканцев палаты представителей утвердить выделение помощи Украине. "Спикер (Палаты представителей США республиканец Кевин) Маккарти и республиканское большинство в палате представителей должны сдержать слово и обеспечить утверждение поддержки, необходимой для помощи Украине", - написал американский президент. Кроме того, Байден назвал США "ключевым государством в мире" и призвал действовать соответственно этому статусу. Ранее Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. Вскоре после этого Байден заявил, что срочно ждет от конгресса, включая Маккарти, отдельного законопроекта по помощи Украине, и что США "не могут ни при каких обстоятельствах прервать американскую помощь Украине". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html
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в мире, сша, украина, джо байден, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Ситуация в ДНР и ЛНР
Байден назвал США ключевым государством в мире

Байден назвал США ключевым государством мира и призвал утвердить помощь Украине

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент Джо Байден в социальной сети X назвал США "ключевым государством в мире" и призвал республиканцев палаты представителей утвердить выделение помощи Украине.
"Спикер (Палаты представителей США республиканец Кевин) Маккарти и республиканское большинство в палате представителей должны сдержать слово и обеспечить утверждение поддержки, необходимой для помощи Украине", - написал американский президент. Кроме того, Байден назвал США "ключевым государством в мире" и призвал действовать соответственно этому статусу.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Америка признала поражение в санкционной войне с Россией
Вчера, 08:00
Ранее Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
Вскоре после этого Байден заявил, что срочно ждет от конгресса, включая Маккарти, отдельного законопроекта по помощи Украине, и что США "не могут ни при каких обстоятельствах прервать американскую помощь Украине".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
США не справились с ролью сверхдержавы
2 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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