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Явно не готовы. США оказались застигнуты врасплох из-за Украины - РИА Новости, 03.10.2023
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04:55 03.10.2023 (обновлено: 15:03 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/ssha-1900084631.html
Явно не готовы. США оказались застигнуты врасплох из-за Украины
Явно не готовы. США оказались застигнуты врасплох из-за Украины - РИА Новости, 03.10.2023
Явно не готовы. США оказались застигнуты врасплох из-за Украины
Реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла врасплох США, которые привыкли к диктату и недооценили рост влияния развивающихся стран, пишет... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T04:55
2023-10-03T15:03
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла врасплох США, которые привыкли к диктату и недооценили рост влияния развивающихся стран, пишет обозреватель Имран Халид в статье для китайского CGTN.Как пишет автор, с начала конфликта на Украине многие страны Глобального Юга воздерживаются от открытого принятия чьей-либо стороны. "Подобный отказ от немедленного подчинения диктату Запада вызвал недовольство лидеров США и Европы", — подчеркивает он.По его словам, многие развивающиеся государства соблюдают укоренившуюся традицию "неприсоединения", унаследованную еще со времен холодной войны, при этом украинский конфликт еще более обострил противоречия между Глобальным Севером и Югом."Отличительной чертой современного варианта политики "неприсоединения" от прошлого аналога является ее усиление в тот период, когда Глобальный Юг обладает значительно большим влиянием, чем в предыдущие десятилетия. Вашингтон, похоже, был застигнут врасплох подобной реакцией и явно не подготовился к тому, что произошло", — указывает Халид.Он отмечает, что экономическое усиление наделяет "неприсоединившиеся" страны более значительными рычагами глобального влияния, позволяя им выдвигать собственные инициативы, что раньше "казалось немыслимым"."На Глобальном Юге бытует мнение, что жизни людей, проживающих в Европе и США, почему-то считаются более ценными, чем жизни тех, кто был вовлечен в давние конфликты — в Африке, на Ближнем Востоке или в любой другой горячей точке, которую только можно привести в пример", — напоминает обозреватель.В результате возрождение политики "неприсоединения" в ее современной "активной" форме подчеркивает преобладающее на Глобальном Юге разочарование в традиционном "либеральном международном порядке", проповедуемом Западом, резюмирует он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231003/evropa-1900082271.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
Явно не готовы. США оказались застигнуты врасплох из-за Украины

CGTN: реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла США врасплох

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла врасплох США, которые привыкли к диктату и недооценили рост влияния развивающихся стран, пишет обозреватель Имран Халид в статье для китайского CGTN.
Как пишет автор, с начала конфликта на Украине многие страны Глобального Юга воздерживаются от открытого принятия чьей-либо стороны. "Подобный отказ от немедленного подчинения диктату Запада вызвал недовольство лидеров США и Европы", — подчеркивает он.
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По его словам, многие развивающиеся государства соблюдают укоренившуюся традицию "неприсоединения", унаследованную еще со времен холодной войны, при этом украинский конфликт еще более обострил противоречия между Глобальным Севером и Югом.
"Отличительной чертой современного варианта политики "неприсоединения" от прошлого аналога является ее усиление в тот период, когда Глобальный Юг обладает значительно большим влиянием, чем в предыдущие десятилетия. Вашингтон, похоже, был застигнут врасплох подобной реакцией и явно не подготовился к тому, что произошло", — указывает Халид.
Он отмечает, что экономическое усиление наделяет "неприсоединившиеся" страны более значительными рычагами глобального влияния, позволяя им выдвигать собственные инициативы, что раньше "казалось немыслимым".
"На Глобальном Юге бытует мнение, что жизни людей, проживающих в Европе и США, почему-то считаются более ценными, чем жизни тех, кто был вовлечен в давние конфликты — в Африке, на Ближнем Востоке или в любой другой горячей точке, которую только можно привести в пример", — напоминает обозреватель.
В результате возрождение политики "неприсоединения" в ее современной "активной" форме подчеркивает преобладающее на Глобальном Юге разочарование в традиционном "либеральном международном порядке", проповедуемом Западом, резюмирует он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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