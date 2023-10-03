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Спикером парламента Канады впервые станет темнокожий - РИА Новости, 03.10.2023
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21:46 03.10.2023 (обновлено: 21:59 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/spiker-1900297363.html
Спикером парламента Канады впервые станет темнокожий
Спикером парламента Канады впервые станет темнокожий - РИА Новости, 03.10.2023
Спикером парламента Канады впервые станет темнокожий
Спикером палаты общин Канады вместо ушедшего в отставку Энтони Рота впервые станет темнокожий, на должность главы парламента избрали Грэга Фергюса. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T21:46
2023-10-03T21:59
канада
в мире
ярослав хунка
владимир зеленский
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Спикером палаты общин Канады вместо ушедшего в отставку Энтони Рота впервые станет темнокожий, на должность главы парламента избрали Грэга Фергюса."Палата общин приветствует Грэга Фергюса в качестве нового спикера", - говорится в сообщении законодательного органа в соцсети Х.Рота ушел в отставку после скандала с чествованием в парламенте бывшего эсэсовца Ярослава Хунки. Фергюс же станет первым темнокожим на посту спикера палаты общин.В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20231003/kanada-1900171592.html
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канада, в мире, ярослав хунка, владимир зеленский, джастин трюдо
Канада, В мире, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо
Спикером парламента Канады впервые станет темнокожий

Спикером парламента Канады после скандала с эсэсовцем впервые станет темнокожий

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Спикером палаты общин Канады вместо ушедшего в отставку Энтони Рота впервые станет темнокожий, на должность главы парламента избрали Грэга Фергюса.
«
"Палата общин приветствует Грэга Фергюса в качестве нового спикера", - говорится в сообщении законодательного органа в соцсети Х.
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС Галичина на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Экс-глава конгресса евреев Канады призвал снести памятники нацистам
Вчера, 14:15
Рота ушел в отставку после скандала с чествованием в парламенте бывшего эсэсовца Ярослава Хунки. Фергюс же станет первым темнокожим на посту спикера палаты общин.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Посольство России в Израиле прокомментировало чествование эсэсовца в Канаде
Вчера, 15:55
 
КанадаВ миреЯрослав ХункаВладимир ЗеленскийДжастин Трюдо
 
 
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