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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.10.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
ВСУ потеряли на херсонском направлении до 45 военных убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицу "Акация", а также орудие Д-30, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:30
2023-10-03T15:30
2023-10-03T15:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли на херсонском направлении до 45 военных убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицу "Акация", а также орудие Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ в сводке."На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходную гаубицу "Акация", а также орудие Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 45 военных на Херсонском направлении