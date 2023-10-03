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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 03.10.2023 (обновлено: 15:33 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900192369.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.10.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
ВСУ потеряли на херсонском направлении до 45 военных убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицу "Акация", а также орудие Д-30, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:30
2023-10-03T15:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли на херсонском направлении до 45 военных убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицу "Акация", а также орудие Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ в сводке."На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходную гаубицу "Акация", а также орудие Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 45 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли на херсонском направлении до 45 военных убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицу "Акация", а также орудие Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ в сводке.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходную гаубицу "Акация", а также орудие Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 октября, 16:31
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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