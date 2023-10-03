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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.10.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

ВСУ потеряли на херсонском направлении до 45 военных убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицу "Акация", а также орудие Д-30, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:30

2023-10-03T15:30

2023-10-03T15:33

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли на херсонском направлении до 45 военных убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицу "Акация", а также орудие Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ в сводке."На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходную гаубицу "Акация", а также орудие Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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