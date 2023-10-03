Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили более 120 военных - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 03.10.2023 (обновлено: 15:37 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900191893.html
Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили более 120 военных
Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили более 120 военных - РИА Новости, 03.10.2023
Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили более 120 военных
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного, ВСУ потеряли за сутки более 120 военнослужащих и 10 единиц техники,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:29
2023-10-03T15:37
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899051261_0:24:3076:1754_1920x0_80_0_0_e133bad02f37a3849ae41ec2d765061d.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного, ВСУ потеряли за сутки более 120 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщило Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - заявили в ведомстве.Кроме того, штурмовая авиация нанесла удары по живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Урожайного и Новомихайловки в ДНР."Потери противника на данном направлении составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также орудие Д-20", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231003/ataki-1900190657.html
https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900193434.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899051261_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_0932474cb634a0e695ef7da2b5ac63c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили более 120 военных

Минобороны: ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении более 120 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского подразделения ЦВО несет гильзу для снаряда самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО несет гильзу для снаряда самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО несет гильзу для снаряда самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного, ВСУ потеряли за сутки более 120 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщило Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - заявили в ведомстве.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях
Вчера, 15:26
Кроме того, штурмовая авиация нанесла удары по живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Урожайного и Новомихайловки в ДНР.
"Потери противника на данном направлении составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также орудие Д-20", - сообщили в ведомстве.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Запорожском направлении
Вчера, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала