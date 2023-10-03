https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900191893.html
Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили более 120 военных
Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили более 120 военных - РИА Новости, 03.10.2023
Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили более 120 военных
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного, ВСУ потеряли за сутки более 120 военнослужащих и 10 единиц техники,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:29
2023-10-03T15:29
2023-10-03T15:37
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899051261_0:24:3076:1754_1920x0_80_0_0_e133bad02f37a3849ae41ec2d765061d.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного, ВСУ потеряли за сутки более 120 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщило Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - заявили в ведомстве.Кроме того, штурмовая авиация нанесла удары по живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Урожайного и Новомихайловки в ДНР."Потери противника на данном направлении составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также орудие Д-20", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231003/ataki-1900190657.html
https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900193434.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899051261_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_0932474cb634a0e695ef7da2b5ac63c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили более 120 военных
Минобороны: ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении более 120 военных
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного, ВСУ потеряли за сутки более 120 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщило Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - заявили в ведомстве.
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях
Кроме того, штурмовая авиация нанесла удары по живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Урожайного и Новомихайловки в ДНР
.
"Потери противника на данном направлении составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также орудие Д-20", - сообщили в ведомстве.
ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Запорожском направлении