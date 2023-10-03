https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900191893.html

Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили более 120 военных

Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили более 120 военных - РИА Новости, 03.10.2023

Потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили более 120 военных

Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного, ВСУ потеряли за сутки более 120 военнослужащих и 10 единиц техники,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:29

2023-10-03T15:29

2023-10-03T15:37

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899051261_0:24:3076:1754_1920x0_80_0_0_e133bad02f37a3849ae41ec2d765061d.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Приютного, ВСУ потеряли за сутки более 120 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщило Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - заявили в ведомстве.Кроме того, штурмовая авиация нанесла удары по живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Урожайного и Новомихайловки в ДНР."Потери противника на данном направлении составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также орудие Д-20", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231003/ataki-1900190657.html

https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900193434.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины