https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900084842.html

На Южнодонецком направлении пресекли наступление восьми групп пехоты ВСУ

На Южнодонецком направлении пресекли наступление восьми групп пехоты ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023

На Южнодонецком направлении пресекли наступление восьми групп пехоты ВСУ

Российские военные пресекли наступление восьми групп пехоты украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T05:03

2023-10-03T05:03

2023-10-03T09:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

старомайорское

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные пресекли наступление восьми групп пехоты украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Подразделения группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении при поддержке огня артиллерии пресекли наступательные действия семи групп пехоты противника в направлении Приютного и одной — в направлении Новомихайловки", — уточнил он.Артиллерия нанесла удары по пункту временной дислокации 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского, складу боеприпасов и пикапу с боевиками 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке."Ударом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожен склад боеприпасов и скопление живой силы ВСУ в районе Новодонецкого и севернее Приютного. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял по одной FH70 и "Мста-Б", артиллерийское орудие Д-20, четыре минометных расчета", — добавил начальник пресс-центра.Кроме того, авиация нанесла удары по местам сосредоточения подразделений 128-й и 129-й бригад теробороны в Макаровке и Старомайорском, а также скоплению живой силы противника в районах Новомихайловки и Урожайного.

https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958687.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, старомайорское