https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900084842.html
На Южнодонецком направлении пресекли наступление восьми групп пехоты ВСУ
На Южнодонецком направлении пресекли наступление восьми групп пехоты ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
На Южнодонецком направлении пресекли наступление восьми групп пехоты ВСУ
Российские военные пресекли наступление восьми групп пехоты украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T05:03
2023-10-03T05:03
2023-10-03T09:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
старомайорское
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные пресекли наступление восьми групп пехоты украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Подразделения группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении при поддержке огня артиллерии пресекли наступательные действия семи групп пехоты противника в направлении Приютного и одной — в направлении Новомихайловки", — уточнил он.Артиллерия нанесла удары по пункту временной дислокации 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского, складу боеприпасов и пикапу с боевиками 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке."Ударом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожен склад боеприпасов и скопление живой силы ВСУ в районе Новодонецкого и севернее Приютного. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял по одной FH70 и "Мста-Б", артиллерийское орудие Д-20, четыре минометных расчета", — добавил начальник пресс-центра.Кроме того, авиация нанесла удары по местам сосредоточения подразделений 128-й и 129-й бригад теробороны в Макаровке и Старомайорском, а также скоплению живой силы противника в районах Новомихайловки и Урожайного.
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899958687.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Старомайорское
На Южнодонецком направлении пресекли наступление восьми групп пехоты ВСУ
Военные пресекли на Южнодонецком направлении наступление восьми групп ВСУ