https://ria.ru/20231003/spasenie-1900085196.html

В Магадане наградили турка за спасение беременной, которую скинули с моста

В Магадане наградили турка за спасение беременной, которую скинули с моста - РИА Новости, 03.10.2023

В Магадане наградили турка за спасение беременной, которую скинули с моста

Руководитель следственного управления СК России по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" гражданину Турции... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T05:05

2023-10-03T05:05

2023-10-03T05:46

россия

магаданская область

турция

следственный комитет россии (ск рф)

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МАГАДАН, 3 окт - РИА Новости. Руководитель следственного управления СК России по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" гражданину Турции Имаму Аталаеву, спасшему беременную девушку, которую сбросили с моста, сообщило ведомство.По данным следствия, 17-летний юноша и 16-летняя девушка скинули знакомую 18-летнюю девушку с моста на реке Ола, рассчитывая, что она погибнет, а они завладеют ее квартирой. При этом они пытались инсценировать самоубийство: отправили подруге девушки смс, что она якобы собирается свести счеты с жизнью. Беременную спасла случайность: свидетелем ситуации стал турецкий строитель Аталаев, приехавший в регион для возведения нового аэропорта в поселке Сокол. Он вытащил девушку из воды."Сегодня в торжественной обстановке руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" Имаму Аталаеву, спасшему беременную девушку, сброшенную с моста несовершеннолетними злоумышленниками", - говорится в сообщении. Поступок Аталаева расценен предварительным следствием как выполнение общественного долга."На основании представления следственного управления, за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Имам Аталаев приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина награжден медалью СК России "Доблесть и отвага". Офицеры управления и спасенная девушка выразили свое признание и поблагодарили И. Аталаева за поступок, достойный мужчины", - отмечает СУ СК России по Магаданской области.

https://ria.ru/20230915/italiya-1896502109.html

https://ria.ru/20230721/spasenie-1885414097.html

россия

магаданская область

турция

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россия, магаданская область, турция, следственный комитет россии (ск рф)