Рейтинг@Mail.ru
В Магадане наградили турка за спасение беременной, которую скинули с моста - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 03.10.2023 (обновлено: 05:46 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/spasenie-1900085196.html
В Магадане наградили турка за спасение беременной, которую скинули с моста
В Магадане наградили турка за спасение беременной, которую скинули с моста - РИА Новости, 03.10.2023
В Магадане наградили турка за спасение беременной, которую скинули с моста
Руководитель следственного управления СК России по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" гражданину Турции... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T05:05
2023-10-03T05:46
россия
магаданская область
турция
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900085718_0:31:419:266_1920x0_80_0_0_2713e211d2b2495021f265eeed98b5e8.jpg
МАГАДАН, 3 окт - РИА Новости. Руководитель следственного управления СК России по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" гражданину Турции Имаму Аталаеву, спасшему беременную девушку, которую сбросили с моста, сообщило ведомство.По данным следствия, 17-летний юноша и 16-летняя девушка скинули знакомую 18-летнюю девушку с моста на реке Ола, рассчитывая, что она погибнет, а они завладеют ее квартирой. При этом они пытались инсценировать самоубийство: отправили подруге девушки смс, что она якобы собирается свести счеты с жизнью. Беременную спасла случайность: свидетелем ситуации стал турецкий строитель Аталаев, приехавший в регион для возведения нового аэропорта в поселке Сокол. Он вытащил девушку из воды."Сегодня в торжественной обстановке руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" Имаму Аталаеву, спасшему беременную девушку, сброшенную с моста несовершеннолетними злоумышленниками", - говорится в сообщении. Поступок Аталаева расценен предварительным следствием как выполнение общественного долга."На основании представления следственного управления, за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Имам Аталаев приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина награжден медалью СК России "Доблесть и отвага". Офицеры управления и спасенная девушка выразили свое признание и поблагодарили И. Аталаева за поступок, достойный мужчины", - отмечает СУ СК России по Магаданской области.
https://ria.ru/20230915/italiya-1896502109.html
https://ria.ru/20230721/spasenie-1885414097.html
россия
магаданская область
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900085718_0:0:419:314_1920x0_80_0_0_460d7d0624b729895ee3a99a2a60ede8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магаданская область, турция, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Магаданская область, Турция, Следственный комитет России (СК РФ)
В Магадане наградили турка за спасение беременной, которую скинули с моста

Глава СК по Магаданской области наградила турка за спасение тонущей беременной

© Следственное управление СК по Магаданской областиРуководитель управления СК РФ по Магаданской области Просина и Имам Аталаев, спасший тонущую беременную девушку
Руководитель управления СК РФ по Магаданской области Просина и Имам Аталаев, спасший тонущую беременную девушку
© Следственное управление СК по Магаданской области
Руководитель управления СК РФ по Магаданской области Просина и Имам Аталаев, спасший тонущую беременную девушку
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 3 окт - РИА Новости. Руководитель следственного управления СК России по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" гражданину Турции Имаму Аталаеву, спасшему беременную девушку, которую сбросили с моста, сообщило ведомство.
По данным следствия, 17-летний юноша и 16-летняя девушка скинули знакомую 18-летнюю девушку с моста на реке Ола, рассчитывая, что она погибнет, а они завладеют ее квартирой. При этом они пытались инсценировать самоубийство: отправили подруге девушки смс, что она якобы собирается свести счеты с жизнью.
Бочки с вином - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
На севере Италии винодел утонул в вине, спасая коллегу
15 сентября, 12:45
Беременную спасла случайность: свидетелем ситуации стал турецкий строитель Аталаев, приехавший в регион для возведения нового аэропорта в поселке Сокол. Он вытащил девушку из воды.
«
"Сегодня в торжественной обстановке руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" Имаму Аталаеву, спасшему беременную девушку, сброшенную с моста несовершеннолетними злоумышленниками", - говорится в сообщении.
Поступок Аталаева расценен предварительным следствием как выполнение общественного долга.
"На основании представления следственного управления, за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Имам Аталаев приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина награжден медалью СК России "Доблесть и отвага". Офицеры управления и спасенная девушка выразили свое признание и поблагодарили И. Аталаева за поступок, достойный мужчины", - отмечает СУ СК России по Магаданской области.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины
Магаданский губернатор наградил турка за спасение беременной женщины
21 июля, 09:41
 
РоссияМагаданская областьТурцияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала