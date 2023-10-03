https://ria.ru/20231003/spasenie-1900085196.html
В Магадане наградили турка за спасение беременной, которую скинули с моста
В Магадане наградили турка за спасение беременной, которую скинули с моста - РИА Новости, 03.10.2023
В Магадане наградили турка за спасение беременной, которую скинули с моста
Руководитель следственного управления СК России по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" гражданину Турции... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T05:05
2023-10-03T05:05
2023-10-03T05:46
россия
магаданская область
турция
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900085718_0:31:419:266_1920x0_80_0_0_2713e211d2b2495021f265eeed98b5e8.jpg
МАГАДАН, 3 окт - РИА Новости. Руководитель следственного управления СК России по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" гражданину Турции Имаму Аталаеву, спасшему беременную девушку, которую сбросили с моста, сообщило ведомство.По данным следствия, 17-летний юноша и 16-летняя девушка скинули знакомую 18-летнюю девушку с моста на реке Ола, рассчитывая, что она погибнет, а они завладеют ее квартирой. При этом они пытались инсценировать самоубийство: отправили подруге девушки смс, что она якобы собирается свести счеты с жизнью. Беременную спасла случайность: свидетелем ситуации стал турецкий строитель Аталаев, приехавший в регион для возведения нового аэропорта в поселке Сокол. Он вытащил девушку из воды."Сегодня в торжественной обстановке руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" Имаму Аталаеву, спасшему беременную девушку, сброшенную с моста несовершеннолетними злоумышленниками", - говорится в сообщении. Поступок Аталаева расценен предварительным следствием как выполнение общественного долга."На основании представления следственного управления, за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Имам Аталаев приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина награжден медалью СК России "Доблесть и отвага". Офицеры управления и спасенная девушка выразили свое признание и поблагодарили И. Аталаева за поступок, достойный мужчины", - отмечает СУ СК России по Магаданской области.
https://ria.ru/20230915/italiya-1896502109.html
https://ria.ru/20230721/spasenie-1885414097.html
россия
магаданская область
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900085718_0:0:419:314_1920x0_80_0_0_460d7d0624b729895ee3a99a2a60ede8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магаданская область, турция, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Магаданская область, Турция, Следственный комитет России (СК РФ)
В Магадане наградили турка за спасение беременной, которую скинули с моста
Глава СК по Магаданской области наградила турка за спасение тонущей беременной
МАГАДАН, 3 окт - РИА Новости.
Руководитель следственного управления СК России по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" гражданину Турции Имаму Аталаеву, спасшему беременную девушку, которую сбросили с моста, сообщило
ведомство.
По данным следствия, 17-летний юноша и 16-летняя девушка скинули знакомую 18-летнюю девушку с моста на реке Ола, рассчитывая, что она погибнет, а они завладеют ее квартирой. При этом они пытались инсценировать самоубийство: отправили подруге девушки смс, что она якобы собирается свести счеты с жизнью.
На севере Италии винодел утонул в вине, спасая коллегу
Беременную спасла случайность: свидетелем ситуации стал турецкий строитель Аталаев, приехавший в регион для возведения нового аэропорта в поселке Сокол
. Он вытащил девушку из воды.
«
"Сегодня в торжественной обстановке руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области Александра Просина вручила ведомственную медаль "Доблесть и отвага" Имаму Аталаеву, спасшему беременную девушку, сброшенную с моста несовершеннолетними злоумышленниками", - говорится в сообщении.
Поступок Аталаева расценен предварительным следствием как выполнение общественного долга.
"На основании представления следственного управления, за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Имам Аталаев приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина награжден медалью СК России "Доблесть и отвага". Офицеры управления и спасенная девушка выразили свое признание и поблагодарили И. Аталаева за поступок, достойный мужчины", - отмечает СУ СК России по Магаданской области.
Магаданский губернатор наградил турка за спасение беременной женщины