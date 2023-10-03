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Маск: SpaceX в 2023 году доставит на орбиту больше груза, чем остальной мир - РИА Новости, 03.10.2023
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23:32 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/spacex-1900305175.html
Маск: SpaceX в 2023 году доставит на орбиту больше груза, чем остальной мир
Маск: SpaceX в 2023 году доставит на орбиту больше груза, чем остальной мир - РИА Новости, 03.10.2023
Маск: SpaceX в 2023 году доставит на орбиту больше груза, чем остальной мир
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подсчитал, что возглавляемая им частная космическая компания SpaceX в 2023 году доставит на орбиту порядка... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T23:32
2023-10-03T23:32
космос - риа наука
китай
земля
илон маск
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подсчитал, что возглавляемая им частная космическая компания SpaceX в 2023 году доставит на орбиту порядка 1600 тонн груза по сравнению с показателем в 400 тонн у остального мира. "SpaceX следует к тому, чтобы доставить около 1600 тонн груза на орбиту в этом году. Остальной мир доставит около 400 тонн", - написал он в социальной сети Х. При этом Маск уточнил, что большая часть грузов, которые доставляются в космос остальным миром, приходится на Китай. В августе Маск прогнозировал, что SpaceX движется к тому, чтобы выводить на околоземную орбиту до 80% всех доставляемых с Земли грузов. По оценке Маска, еще 10% выводит на орбиту Китай, а оставшаяся доля распределяется между остальными странами.
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космос - риа наука, китай, земля, илон маск, spacex
Космос - РИА Наука, Китай, Земля, Илон Маск, SpaceX
Маск: SpaceX в 2023 году доставит на орбиту больше груза, чем остальной мир

Маск: SpaceX в 2023 году доставит на орбиту в 4 раза больше груза, чем остальные

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подсчитал, что возглавляемая им частная космическая компания SpaceX в 2023 году доставит на орбиту порядка 1600 тонн груза по сравнению с показателем в 400 тонн у остального мира.
«
"SpaceX следует к тому, чтобы доставить около 1600 тонн груза на орбиту в этом году. Остальной мир доставит около 400 тонн", - написал он в социальной сети Х.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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2 октября, 14:22
При этом Маск уточнил, что большая часть грузов, которые доставляются в космос остальным миром, приходится на Китай.
В августе Маск прогнозировал, что SpaceX движется к тому, чтобы выводить на околоземную орбиту до 80% всех доставляемых с Земли грузов. По оценке Маска, еще 10% выводит на орбиту Китай, а оставшаяся доля распределяется между остальными странами.
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Космос - РИА НаукаКитайЗемляИлон МаскSpaceX
 
 
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