https://ria.ru/20231003/sotspomosch-1900177744.html
В Варшаве надеются, что соцпомощь украинцам не продлят на 2024 год
В Варшаве надеются, что соцпомощь украинцам не продлят на 2024 год - РИА Новости, 03.10.2023
В Варшаве надеются, что соцпомощь украинцам не продлят на 2024 год
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер надеется, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:38
2023-10-03T14:38
2023-10-03T14:38
в мире
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украина
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер надеется, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год. По различным данным, в Польше в настоящее время находятся от одного до полутора миллионов беженцев из Украины. "Решения, которые действуют на данный момент, носят временный характер, будут ли они продлены, это решение на следующий год. Надеюсь, в этом не будет необходимости.... Вопрос о дополнительных, временных льготах, надеюсь, будет закрыт", - сказал Мюллер журналистам во вторник. В настоящее время украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта. Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье. Вместе с тем правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.
https://ria.ru/20231001/polsha-1899697794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина
В Варшаве надеются, что соцпомощь украинцам не продлят на 2024 год
Правительство Польши надеется, что соцпомощь украинцам не продлят на 2024 год
ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер надеется, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год.
По различным данным, в Польше в настоящее время находятся от одного до полутора миллионов беженцев из Украины.
"Решения, которые действуют на данный момент, носят временный характер, будут ли они продлены, это решение на следующий год. Надеюсь, в этом не будет необходимости.... Вопрос о дополнительных, временных льготах, надеюсь, будет закрыт", - сказал Мюллер журналистам во вторник.
В настоящее время украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта.
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Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье.
Вместе с тем правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.