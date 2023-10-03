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В Варшаве надеются, что соцпомощь украинцам не продлят на 2024 год - РИА Новости, 03.10.2023
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14:38 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/sotspomosch-1900177744.html
В Варшаве надеются, что соцпомощь украинцам не продлят на 2024 год
В Варшаве надеются, что соцпомощь украинцам не продлят на 2024 год - РИА Новости, 03.10.2023
В Варшаве надеются, что соцпомощь украинцам не продлят на 2024 год
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер надеется, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:38
2023-10-03T14:38
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер надеется, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год. По различным данным, в Польше в настоящее время находятся от одного до полутора миллионов беженцев из Украины. "Решения, которые действуют на данный момент, носят временный характер, будут ли они продлены, это решение на следующий год. Надеюсь, в этом не будет необходимости.... Вопрос о дополнительных, временных льготах, надеюсь, будет закрыт", - сказал Мюллер журналистам во вторник. В настоящее время украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта. Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье. Вместе с тем правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
В Варшаве надеются, что соцпомощь украинцам не продлят на 2024 год

Правительство Польши надеется, что соцпомощь украинцам не продлят на 2024 год

© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы из Украины в Варшаве
Беженцы из Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы из Украины в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер надеется, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год.
По различным данным, в Польше в настоящее время находятся от одного до полутора миллионов беженцев из Украины.
"Решения, которые действуют на данный момент, носят временный характер, будут ли они продлены, это решение на следующий год. Надеюсь, в этом не будет необходимости.... Вопрос о дополнительных, временных льготах, надеюсь, будет закрыт", - сказал Мюллер журналистам во вторник.
В настоящее время украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта.
Флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
На Украине придумали хитрый план по захвату Польши
1 октября, 03:41
Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье.
Вместе с тем правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.
 
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