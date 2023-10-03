https://ria.ru/20231003/sng-1900111155.html

Генсек СНГ рассказал о подготовке Совета глав государств в Бишкеке

Генсек СНГ рассказал о подготовке Совета глав государств в Бишкеке - РИА Новости, 03.10.2023

Генсек СНГ рассказал о подготовке Совета глав государств в Бишкеке

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев дал понять, что ожидает участия в Совете глав государств СНГ в Бишкеке лидеров... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:36

2023-10-03T10:36

2023-10-03T10:36

в мире

украина

сергей лебедев

снг

молдавия

бишкек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg

МИНСК, 3 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев дал понять, что ожидает участия в Совете глав государств СНГ в Бишкеке лидеров всех стран объединения, кроме Украины и Молдавии. Заседание Совета в столице Киргизии запланировано на 13 октября. Накануне состоится заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. "Большинство стран подтвердили свое участие. Что касается присутствия Украины и Молдавии, они не будут представлены на заседании Совета глав государств, заседании Совета министров иностранных дел. Воздерживаются от участия, хотя они де-юре остаются членами СНГ", - сказал Лебедев журналистам в Минске. Отвечая на вопрос о планах присутствия на саммите в Бишкеке Армении и Азербайджана на фоне ситуации вокруг Карабаха, Лебедев отметил, что исполком Содружества не располагает информацией, что еще какие-либо страны, кроме Украины и Молдавии, отказываются от участия. "Что касается остальных, то у нас нет информации, что кто-то откажется от участия. По крайней мере, та информация, которой мы сейчас располагаем, говорит о том, - и мы надеемся на это, - что большинство стран, за исключением Украины и Молдавии, будут представлены на этих форумах", - добавил генсек СНГ.

https://ria.ru/20231002/sammit-1899933913.html

https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899026030.html

украина

молдавия

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сергей лебедев, снг, молдавия, бишкек