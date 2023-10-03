https://ria.ru/20231003/skripka-1900258039.html

В московском Музее музыки покажут отреставрированную скрипку Страдивари

В московском Музее музыки покажут отреставрированную скрипку Страдивари - РИА Новости, 03.10.2023

В московском Музее музыки покажут отреставрированную скрипку Страдивари

Трехсотлетнюю "Скрипку Венявского" можно увидеть в октябре в рамках экскурсии "Коллекция особого назначения" в Российском национальном музее музыки, сообщили... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:43

2023-10-03T18:43

2023-10-03T18:48

россия

антонио страдивари

европа

культура

музыка

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Трехсотлетнюю "Скрипку Венявского" можно увидеть в октябре в рамках экскурсии "Коллекция особого назначения" в Российском национальном музее музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Скрипка Венявского" хранится в Российском национальном музее музыки, входит в состав музейного фонда РФ и является частью Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов – самого значительного государственного собрания струнных смычковых инструментов, созданных величайшими мастерами России и Европы на протяжении пяти столетий."В этом году скрипке, созданной известным во всем мире скрипичным мастером Антонио Страдивари в 1723 году в итальянском городе Кремоне, исполнилось 300 лет. Инструмент имеет особую историко-культурную, художественную, научную ценность и известен своими уникальными акустическими свойствами и невероятно глубоким и красочным тембром. История бытования скрипки связана с именами выдающихся музыкантов, игравших на ней, в частности, скрипачом ХIХ века Генрихом Венявским, в честь которого инструмент и получил свое второе имя - "Скрипка Венявского", - говорится в сообщении. Реставрацию одного из самых ценных экземпляров госколлекции выполнил художник-реставратор Василий Вяткин, аттестованный Минкультуры РФ специалист, который давно работает в Музее музыки. Уникальность случая в том, что реставрация подобного уровня впервые была проведена в России российским мастером. В результате реставрации восстановлены поврежденный угол и кромка верхней деки инструмента. Удалось восстановить экспозиционный вид и поддержать игровое состояние скрипки.

https://ria.ru/20230918/monety-1896891380.html

https://ria.ru/20230917/pamyatnik-1896841841.html

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россия, антонио страдивари, европа, музыка