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В московском Музее музыки покажут отреставрированную скрипку Страдивари - РИА Новости, 03.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:43 03.10.2023 (обновлено: 18:48 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/skripka-1900258039.html
В московском Музее музыки покажут отреставрированную скрипку Страдивари
В московском Музее музыки покажут отреставрированную скрипку Страдивари - РИА Новости, 03.10.2023
В московском Музее музыки покажут отреставрированную скрипку Страдивари
Трехсотлетнюю "Скрипку Венявского" можно увидеть в октябре в рамках экскурсии "Коллекция особого назначения" в Российском национальном музее музыки, сообщили... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:43
2023-10-03T18:48
россия
антонио страдивари
европа
культура
музыка
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Трехсотлетнюю "Скрипку Венявского" можно увидеть в октябре в рамках экскурсии "Коллекция особого назначения" в Российском национальном музее музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Скрипка Венявского" хранится в Российском национальном музее музыки, входит в состав музейного фонда РФ и является частью Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов – самого значительного государственного собрания струнных смычковых инструментов, созданных величайшими мастерами России и Европы на протяжении пяти столетий."В этом году скрипке, созданной известным во всем мире скрипичным мастером Антонио Страдивари в 1723 году в итальянском городе Кремоне, исполнилось 300 лет. Инструмент имеет особую историко-культурную, художественную, научную ценность и известен своими уникальными акустическими свойствами и невероятно глубоким и красочным тембром. История бытования скрипки связана с именами выдающихся музыкантов, игравших на ней, в частности, скрипачом ХIХ века Генрихом Венявским, в честь которого инструмент и получил свое второе имя - "Скрипка Венявского", - говорится в сообщении. Реставрацию одного из самых ценных экземпляров госколлекции выполнил художник-реставратор Василий Вяткин, аттестованный Минкультуры РФ специалист, который давно работает в Музее музыки. Уникальность случая в том, что реставрация подобного уровня впервые была проведена в России российским мастером. В результате реставрации восстановлены поврежденный угол и кромка верхней деки инструмента. Удалось восстановить экспозиционный вид и поддержать игровое состояние скрипки.
https://ria.ru/20230918/monety-1896891380.html
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россия, антонио страдивари, европа, музыка
Россия, Антонио Страдивари, Европа, Культура, Музыка
В московском Музее музыки покажут отреставрированную скрипку Страдивари

В Музее музыки в Москве покажут отреставрированную 300-летнюю скрипку Страдивари

© Фото : Министерство культурыРоссийской ФедерацииОтреставрированная "Скрипка Венявского" работы Антонио Страдивари на выставке Российского национального музея музыки
Отреставрированная Скрипка Венявского работы Антонио Страдивари на выставке Российского национального музея музыки - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : Министерство культурыРоссийской Федерации
Отреставрированная "Скрипка Венявского" работы Антонио Страдивари на выставке Российского национального музея музыки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Трехсотлетнюю "Скрипку Венявского" можно увидеть в октябре в рамках экскурсии "Коллекция особого назначения" в Российском национальном музее музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Скрипка Венявского" хранится в Российском национальном музее музыки, входит в состав музейного фонда РФ и является частью Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов – самого значительного государственного собрания струнных смычковых инструментов, созданных величайшими мастерами России и Европы на протяжении пяти столетий.
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"В этом году скрипке, созданной известным во всем мире скрипичным мастером Антонио Страдивари в 1723 году в итальянском городе Кремоне, исполнилось 300 лет. Инструмент имеет особую историко-культурную, художественную, научную ценность и известен своими уникальными акустическими свойствами и невероятно глубоким и красочным тембром. История бытования скрипки связана с именами выдающихся музыкантов, игравших на ней, в частности, скрипачом ХIХ века Генрихом Венявским, в честь которого инструмент и получил свое второе имя - "Скрипка Венявского", - говорится в сообщении.
Реставрацию одного из самых ценных экземпляров госколлекции выполнил художник-реставратор Василий Вяткин, аттестованный Минкультуры РФ специалист, который давно работает в Музее музыки.
Уникальность случая в том, что реставрация подобного уровня впервые была проведена в России российским мастером. В результате реставрации восстановлены поврежденный угол и кромка верхней деки инструмента. Удалось восстановить экспозиционный вид и поддержать игровое состояние скрипки.
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