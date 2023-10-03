https://ria.ru/20231003/skhron-1900253276.html

Во Владимировке нашли схрон с боеприпасами

Во Владимировке нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 03.10.2023

Во Владимировке нашли схрон с боеприпасами

Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в населенном пункте Владимировка Волновахского района ДНР обнаружили тайник с боеприпасами и личными... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:33

2023-10-03T18:33

2023-10-03T18:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волновахский район

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в населенном пункте Владимировка Волновахского района ДНР обнаружили тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих ВСУ. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ России по Восточному военному округу в многоквартирном доме н.п. Владимировка Волновахского района ДНР обнаружен тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих ВСУ. В настоящее время все боеприпасы изъяты и переданы подразделениям МО РФ", - сообщили в ведомстве. В схроне находилось: шесть выстрелов ПГ-7В, три гранаты Ф-1, восемь гранат РГД-5, 720 патронов калибра 5.45, 880 патронов калибра 7.62, и форма вооруженных сил Украины.

https://ria.ru/20230916/mariupol-1896692602.html

донецкая народная республика

волновахский район

россия

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донецкая народная республика, волновахский район, вооруженные силы украины, россия