https://ria.ru/20231003/skhron-1900253276.html
Во Владимировке нашли схрон с боеприпасами
Во Владимировке нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 03.10.2023
Во Владимировке нашли схрон с боеприпасами
Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в населенном пункте Владимировка Волновахского района ДНР обнаружили тайник с боеприпасами и личными... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:33
2023-10-03T18:33
2023-10-03T18:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волновахский район
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в населенном пункте Владимировка Волновахского района ДНР обнаружили тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих ВСУ. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ России по Восточному военному округу в многоквартирном доме н.п. Владимировка Волновахского района ДНР обнаружен тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих ВСУ. В настоящее время все боеприпасы изъяты и переданы подразделениям МО РФ", - сообщили в ведомстве. В схроне находилось: шесть выстрелов ПГ-7В, три гранаты Ф-1, восемь гранат РГД-5, 720 патронов калибра 5.45, 880 патронов калибра 7.62, и форма вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20230916/mariupol-1896692602.html
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донецкая народная республика, волновахский район, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Вооруженные силы Украины, Россия
Во Владимировке нашли схрон с боеприпасами
Во Владимировке обнаружили тайник с боеприпасами солдат ВСУ
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в населенном пункте Владимировка Волновахского района ДНР обнаружили тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих ВСУ.
"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ России по Восточному военному округу в многоквартирном доме н.п. Владимировка Волновахского района ДНР обнаружен тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих ВСУ. В настоящее время все боеприпасы изъяты и переданы подразделениям МО РФ", - сообщили в ведомстве.
В схроне находилось: шесть выстрелов ПГ-7В, три гранаты Ф-1, восемь гранат РГД-5, 720 патронов калибра 5.45, 880 патронов калибра 7.62, и форма вооруженных сил Украины.
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