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Во Владимировке нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 03.10.2023 (обновлено: 18:43 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/skhron-1900253276.html
Во Владимировке нашли схрон с боеприпасами
Во Владимировке нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 03.10.2023
Во Владимировке нашли схрон с боеприпасами
Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в населенном пункте Владимировка Волновахского района ДНР обнаружили тайник с боеприпасами и личными... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:33
2023-10-03T18:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волновахский район
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в населенном пункте Владимировка Волновахского района ДНР обнаружили тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих ВСУ. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ России по Восточному военному округу в многоквартирном доме н.п. Владимировка Волновахского района ДНР обнаружен тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих ВСУ. В настоящее время все боеприпасы изъяты и переданы подразделениям МО РФ", - сообщили в ведомстве. В схроне находилось: шесть выстрелов ПГ-7В, три гранаты Ф-1, восемь гранат РГД-5, 720 патронов калибра 5.45, 880 патронов калибра 7.62, и форма вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20230916/mariupol-1896692602.html
донецкая народная республика
волновахский район
россия
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донецкая народная республика, волновахский район, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Вооруженные силы Украины, Россия
Во Владимировке нашли схрон с боеприпасами

Во Владимировке обнаружили тайник с боеприпасами солдат ВСУ

© Фото : РИА НовостиТайник с боеприпасами и личными вещами украинских боевиков, найденный во Владимировке Волновахского района ДНР
Тайник с боеприпасами и личными вещами украинских боевиков, найденный во Владимировке Волновахского района ДНР - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : РИА Новости
Тайник с боеприпасами и личными вещами украинских боевиков, найденный во Владимировке Волновахского района ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в населенном пункте Владимировка Волновахского района ДНР обнаружили тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих ВСУ.
"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ России по Восточному военному округу в многоквартирном доме н.п. Владимировка Волновахского района ДНР обнаружен тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих ВСУ. В настоящее время все боеприпасы изъяты и переданы подразделениям МО РФ", - сообщили в ведомстве.
В схроне находилось: шесть выстрелов ПГ-7В, три гранаты Ф-1, восемь гранат РГД-5, 720 патронов калибра 5.45, 880 патронов калибра 7.62, и форма вооруженных сил Украины.
Cхрон с оружием в окрестностях Мариуполя - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В окрестностях Мариуполя изъяли схрон с оружием
16 сентября, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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