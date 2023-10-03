https://ria.ru/20231003/sk-1900095367.html

СК обвинил главу разведки Украины в атаках беспилотников

СК обвинил главу разведки Украины в атаках беспилотников - РИА Новости, 03.10.2023

СК обвинил главу разведки Украины в атаках беспилотников

Следственный комитет заочно предъявил обвинения в терроризме главе украинской разведки Кириллу Буданову и командованию ВМС и ВВС, в деле речь идет об атаке... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:02

2023-10-03T09:02

2023-10-03T09:48

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

украина

россия

кирилл буданов

алексей неижпапа

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следственный комитет заочно предъявил обвинения в терроризме главе украинской разведки Кириллу Буданову и командованию ВМС и ВВС, в деле речь идет об атаке дронов на российские регионы, сообщили в пресс-службе ведомства."Заочно обвинения <...> предъявлены главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку", — уточнили в СК.По данным следствия, представители высшего военного руководства Украины причастны к более 100 ударам с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Крыма и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов. Рассматривается период с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.В ведомстве добавили, что в ближайшее время обвиняемых планируют объявить в розыск. СК также собирается ходатайствовать о заочном аресте фигурантов дела.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230930/gur-1899586213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, кирилл буданов, алексей неижпапа