СК обвинил главу разведки Украины в атаках беспилотников
СК обвинил представителей высшего военного руководства Украины в атаках дронов
© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следственный комитет заочно предъявил обвинения в терроризме главе украинской разведки Кириллу Буданову и командованию ВМС и ВВС, в деле речь идет об атаке дронов на российские регионы, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Заочно обвинения <...> предъявлены главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку", — уточнили в СК.
По данным следствия, представители высшего военного руководства Украины причастны к более 100 ударам с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Крыма и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов. Рассматривается период с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время обвиняемых планируют объявить в розыск. СК также собирается ходатайствовать о заочном аресте фигурантов дела.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.