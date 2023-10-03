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СК обвинил главу разведки Украины в атаках беспилотников - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:02 03.10.2023 (обновлено: 09:48 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/sk-1900095367.html
СК обвинил главу разведки Украины в атаках беспилотников
СК обвинил главу разведки Украины в атаках беспилотников - РИА Новости, 03.10.2023
СК обвинил главу разведки Украины в атаках беспилотников
Следственный комитет заочно предъявил обвинения в терроризме главе украинской разведки Кириллу Буданову и командованию ВМС и ВВС, в деле речь идет об атаке... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T09:02
2023-10-03T09:48
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
украина
россия
кирилл буданов
алексей неижпапа
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следственный комитет заочно предъявил обвинения в терроризме главе украинской разведки Кириллу Буданову и командованию ВМС и ВВС, в деле речь идет об атаке дронов на российские регионы, сообщили в пресс-службе ведомства."Заочно обвинения &lt;...&gt; предъявлены главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку", — уточнили в СК.По данным следствия, представители высшего военного руководства Украины причастны к более 100 ударам с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Крыма и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов. Рассматривается период с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.В ведомстве добавили, что в ближайшее время обвиняемых планируют объявить в розыск. СК также собирается ходатайствовать о заочном аресте фигурантов дела.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230930/gur-1899586213.html
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следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, кирилл буданов, алексей неижпапа
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Россия, Кирилл Буданов, Алексей Неижпапа
СК обвинил главу разведки Украины в атаках беспилотников

СК обвинил представителей высшего военного руководства Украины в атаках дронов

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следственный комитет заочно предъявил обвинения в терроризме главе украинской разведки Кириллу Буданову и командованию ВМС и ВВС, в деле речь идет об атаке дронов на российские регионы, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Заочно обвинения <...> предъявлены главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку", — уточнили в СК.
По данным следствия, представители высшего военного руководства Украины причастны к более 100 ударам с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Крыма и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов. Рассматривается период с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время обвиняемых планируют объявить в розыск. СК также собирается ходатайствовать о заочном аресте фигурантов дела.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаРоссияКирилл БудановАлексей Неижпапа
 
 
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