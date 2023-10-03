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Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент
Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент - РИА Новости, 03.10.2023
Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент
Аэрофлот возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Шымкент (Казахстан). Продажа билетов открыта. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:38
2023-10-03T12:38
2023-10-03T12:38
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МОСКВА, 3 окт — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Шымкент (Казахстан). Продажа билетов открыта.Полёты будут выполняться один раз в неделю, начиная с 3 ноября, на самолётах Airbus A320. Вылет рейса SU1950 из Москвы запланирован по пятницам, обратный рейс SU1951 из Шымкента — по субботам.Шымкент — третий по численности населения город Республики Казахстан, крупнейший промышленный, торговый и культурный центр страны. Он станет шестым по счёту пунктом Казахстана, в которые Аэрофлот летает из Москвы. Авиакомпания выполняет собственные рейсы из аэропорта Шереметьево в Астану, Актау, Атырау, Алматы и Караганду.С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 3 окт — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Шымкент (Казахстан). Продажа билетов открыта.
Полёты будут выполняться один раз в неделю, начиная с 3 ноября, на самолётах Airbus A320. Вылет рейса SU1950 из Москвы запланирован по пятницам, обратный рейс SU1951 из Шымкента — по субботам.
Шымкент — третий по численности населения город Республики Казахстан, крупнейший промышленный, торговый и культурный центр страны. Он станет шестым по счёту пунктом Казахстана, в которые Аэрофлот летает из Москвы. Авиакомпания выполняет собственные рейсы из аэропорта Шереметьево в Астану, Актау, Атырау, Алматы и Караганду.
С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.