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Врачи рассказали о состоянии сына Михаила Швыдкого - РИА Новости, 03.10.2023
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11:47 03.10.2023 (обновлено: 11:48 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/shvydkoy-1900125306.html
Врачи рассказали о состоянии сына Михаила Швыдкого
Врачи рассказали о состоянии сына Михаила Швыдкого - РИА Новости, 03.10.2023
Врачи рассказали о состоянии сына Михаила Швыдкого
Сын специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александр остается в реанимации в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:47
2023-10-03T11:48
происшествия
россия
москва
михаил швыдкой
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сын специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александр остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Он находится в реанимации, общее состояние пациента тяжелое, дышит самостоятельно", - сказал собеседник агентства. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что 43-летний сын Швыдкого госпитализирован в Москве с переломами и открытой черепно-мозговой травмой. Находясь в сознании, Александр, по данным канала, рассказал полиции, что упал с лестницы в подъезде дома на Большой Грузинской в Пресненском районе столицы, однако правоохранители якобы не исключают версию об избиении.
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происшествия, россия, москва, михаил швыдкой
Происшествия, Россия, Москва, Михаил Швыдкой
Врачи рассказали о состоянии сына Михаила Швыдкого

Сын Михаила Швыдкого Александр находится в реанимации в тяжелом состоянии

© Фото : страница Александра Швыдкого в соцсетиАлександр Швыдкой
Александр Швыдкой - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : страница Александра Швыдкого в соцсети
Александр Швыдкой. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сын специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александр остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"Он находится в реанимации, общее состояние пациента тяжелое, дышит самостоятельно", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что 43-летний сын Швыдкого госпитализирован в Москве с переломами и открытой черепно-мозговой травмой. Находясь в сознании, Александр, по данным канала, рассказал полиции, что упал с лестницы в подъезде дома на Большой Грузинской в Пресненском районе столицы, однако правоохранители якобы не исключают версию об избиении.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Биография Михаила Швыдкого
5 сентября, 00:56
 
ПроисшествияРоссияМоскваМихаил Швыдкой
 
 
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