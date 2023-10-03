Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала "не душить" регионы миллиардными штрафами - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 03.10.2023 (обновлено: 17:54 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/shtrafy-1900200408.html
Матвиенко призвала "не душить" регионы миллиардными штрафами
Матвиенко призвала "не душить" регионы миллиардными штрафами - РИА Новости, 03.10.2023
Матвиенко призвала "не душить" регионы миллиардными штрафами
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала контрольно-надзорные органы "не душить" регионы многомиллиардными штрафами. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:09
2023-10-03T17:54
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала контрольно-надзорные органы "не душить" регионы многомиллиардными штрафами. Этот вопрос во время слушаний в Совфеде затронул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Как уточняется, на заседании обсуждали проект российского бюджета на следующие три года. Владимиров сообщил, что в нескольких муниципалитетах траты на выполнение предписаний надзорных органов в пять раз превосходят возможности бюджетов.Как отметила Матвиенко, на инспекции со стороны этих органов действует мораторий, однако теперь они "с двойным упорством" проверяют муниципалитеты. По ее словам, надзорные ведомства "начали их душить" и штрафовать, хотя "и время не то, и денег нет".Матвиенко потребовала прекратить практику выписывания многомиллиардных штрафов, из-за которой страдает государственная экономика. По ее словам, "это вечная тема", которую необходимо подробно изучить в правительстве и держать на контроле.Спикер Совфеда также напомнила о случае в Туве, где Росприроднадзор оштрафовал одно из предприятий на 18 миллиардов рублей. "У кого-нибудь в голове есть что-нибудь, кроме трухи? Как это может быть? Предприятие столько само не стоит!" — подчеркнула она. По словам спикера Совфеда, дальше последуют суды и работа объекта будет парализована. Она отметила, что такое развитие событий может сказаться и на региональной экономике. Матвиенко подчеркнула, что в случае нарушений необходимо разрабатывать дорожную карту по урегулированию ситуации. Она также призвала грамотно решать подобные вопросы, не устраивая "цирк".
https://ria.ru/20220623/razliv-1797591571.html
https://ria.ru/20230807/perevozchik-1888537955.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, россия, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала "не душить" регионы миллиардными штрафами

Матвиенко раскритиковала надзорные органы за непосильные штрафы муниципалитетов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала контрольно-надзорные органы "не душить" регионы многомиллиардными штрафами.
Этот вопрос во время слушаний в Совфеде затронул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Как уточняется, на заседании обсуждали проект российского бюджета на следующие три года. Владимиров сообщил, что в нескольких муниципалитетах траты на выполнение предписаний надзорных органов в пять раз превосходят возможности бюджетов.
Нефтяной разлив возле Анапского дельфинария в районе заповедника Большой Утриш - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
КТК оплатит штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море
23 июня 2022, 15:08
Как отметила Матвиенко, на инспекции со стороны этих органов действует мораторий, однако теперь они "с двойным упорством" проверяют муниципалитеты. По ее словам, надзорные ведомства "начали их душить" и штрафовать, хотя "и время не то, и денег нет".
Матвиенко потребовала прекратить практику выписывания многомиллиардных штрафов, из-за которой страдает государственная экономика. По ее словам, "это вечная тема", которую необходимо подробно изучить в правительстве и держать на контроле.
Спикер Совфеда также напомнила о случае в Туве, где Росприроднадзор оштрафовал одно из предприятий на 18 миллиардов рублей.
"У кого-нибудь в голове есть что-нибудь, кроме трухи? Как это может быть? Предприятие столько само не стоит!" — подчеркнула она.
По словам спикера Совфеда, дальше последуют суды и работа объекта будет парализована. Она отметила, что такое развитие событий может сказаться и на региональной экономике. Матвиенко подчеркнула, что в случае нарушений необходимо разрабатывать дорожную карту по урегулированию ситуации. Она также призвала грамотно решать подобные вопросы, не устраивая "цирк".
Автомобильное движение в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В Хабаровском крае наказали перевозчика из-за инцидента с пенсионеркой
7 августа, 05:05
 
Валентина МатвиенкоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала