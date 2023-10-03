https://ria.ru/20231003/shtrafy-1900200408.html

Матвиенко призвала "не душить" регионы миллиардными штрафами

Матвиенко призвала "не душить" регионы миллиардными штрафами - РИА Новости, 03.10.2023

Матвиенко призвала "не душить" регионы миллиардными штрафами

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала контрольно-надзорные органы "не душить" регионы многомиллиардными штрафами. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:09

2023-10-03T16:09

2023-10-03T17:54

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала контрольно-надзорные органы "не душить" регионы многомиллиардными штрафами. Этот вопрос во время слушаний в Совфеде затронул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Как уточняется, на заседании обсуждали проект российского бюджета на следующие три года. Владимиров сообщил, что в нескольких муниципалитетах траты на выполнение предписаний надзорных органов в пять раз превосходят возможности бюджетов.Как отметила Матвиенко, на инспекции со стороны этих органов действует мораторий, однако теперь они "с двойным упорством" проверяют муниципалитеты. По ее словам, надзорные ведомства "начали их душить" и штрафовать, хотя "и время не то, и денег нет".Матвиенко потребовала прекратить практику выписывания многомиллиардных штрафов, из-за которой страдает государственная экономика. По ее словам, "это вечная тема", которую необходимо подробно изучить в правительстве и держать на контроле.Спикер Совфеда также напомнила о случае в Туве, где Росприроднадзор оштрафовал одно из предприятий на 18 миллиардов рублей. "У кого-нибудь в голове есть что-нибудь, кроме трухи? Как это может быть? Предприятие столько само не стоит!" — подчеркнула она. По словам спикера Совфеда, дальше последуют суды и работа объекта будет парализована. Она отметила, что такое развитие событий может сказаться и на региональной экономике. Матвиенко подчеркнула, что в случае нарушений необходимо разрабатывать дорожную карту по урегулированию ситуации. Она также призвала грамотно решать подобные вопросы, не устраивая "цирк".

https://ria.ru/20220623/razliv-1797591571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валентина матвиенко, россия, совет федерации рф