https://ria.ru/20231003/shreder-1900212139.html
СМИ: на церемонии Шредера отсадили от Шольца из-за связей с Россией
СМИ: на церемонии Шредера отсадили от Шольца из-за связей с Россией - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ: на церемонии Шредера отсадили от Шольца из-за связей с Россией
Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посадили отдельно от действующего главы правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:53
2023-10-03T16:53
2023-10-03T17:24
в мире
германия
россия
гамбург (город)
герхард шредер
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посадили отдельно от действующего главы правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии в Эльбской филармонии Гамбурга, пишет издание Bild. Уточняется, что высокий статус Шредера не позволил организаторам разместить его с супругой на задних рядах. Однако при этом никто из ведущих политиков не хотел оказаться в одном кадре с ним, опасаясь возможного ущерба для имиджа. В итоге экс-канцлер сидел с женой на краю второго ряда, вдали от высокопоставленных гостей церемонии. Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998-2005 годах. В последнее время его регулярно критикуют за контакты с Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором. Его уже лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру, и даже пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что, впрочем, не увенчалось успехом.
https://ria.ru/20230516/shreder-1872085142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, гамбург (город), герхард шредер, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Россия, Гамбург (город), Герхард Шредер, Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер
СМИ: на церемонии Шредера отсадили от Шольца из-за связей с Россией
Bild: Шредера на церемонии посадили отдельно от Шольца из-за связей с Россией