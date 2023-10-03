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СМИ: на церемонии Шредера отсадили от Шольца из-за связей с Россией - РИА Новости, 03.10.2023
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16:53 03.10.2023 (обновлено: 17:24 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/shreder-1900212139.html
СМИ: на церемонии Шредера отсадили от Шольца из-за связей с Россией
СМИ: на церемонии Шредера отсадили от Шольца из-за связей с Россией - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ: на церемонии Шредера отсадили от Шольца из-за связей с Россией
Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посадили отдельно от действующего главы правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:53
2023-10-03T17:24
в мире
германия
россия
гамбург (город)
герхард шредер
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посадили отдельно от действующего главы правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии в Эльбской филармонии Гамбурга, пишет издание Bild. Уточняется, что высокий статус Шредера не позволил организаторам разместить его с супругой на задних рядах. Однако при этом никто из ведущих политиков не хотел оказаться в одном кадре с ним, опасаясь возможного ущерба для имиджа. В итоге экс-канцлер сидел с женой на краю второго ряда, вдали от высокопоставленных гостей церемонии. Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998-2005 годах. В последнее время его регулярно критикуют за контакты с Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором. Его уже лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру, и даже пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что, впрочем, не увенчалось успехом.
https://ria.ru/20230516/shreder-1872085142.html
германия
россия
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в мире, германия, россия, гамбург (город), герхард шредер, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Россия, Гамбург (город), Герхард Шредер, Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер
СМИ: на церемонии Шредера отсадили от Шольца из-за связей с Россией

Bild: Шредера на церемонии посадили отдельно от Шольца из-за связей с Россией

© AP Photo / Gregor FischerГерхард Шрёдер с женой на праздничной церемонии в честь 33-летия объединения Германии
Герхард Шрёдер с женой на праздничной церемонии в честь 33-летия объединения Германии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Gregor Fischer
Герхард Шрёдер с женой на праздничной церемонии в честь 33-летия объединения Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посадили отдельно от действующего главы правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии в Эльбской филармонии Гамбурга, пишет издание Bild.
Уточняется, что высокий статус Шредера не позволил организаторам разместить его с супругой на задних рядах. Однако при этом никто из ведущих политиков не хотел оказаться в одном кадре с ним, опасаясь возможного ущерба для имиджа.
В итоге экс-канцлер сидел с женой на краю второго ряда, вдали от высокопоставленных гостей церемонии.
Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998-2005 годах. В последнее время его регулярно критикуют за контакты с Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором. Его уже лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру, и даже пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что, впрочем, не увенчалось успехом.
Со Ен Шредер-Ким - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Жену Шредера уволили из немецкой компании за празднование Дня Победы
16 мая, 11:13
 
В миреГерманияРоссияГамбург (город)Герхард ШредерОлаф ШольцФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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