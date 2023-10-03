https://ria.ru/20231003/shreder-1900212139.html

СМИ: на церемонии Шредера отсадили от Шольца из-за связей с Россией

СМИ: на церемонии Шредера отсадили от Шольца из-за связей с Россией - РИА Новости, 03.10.2023

СМИ: на церемонии Шредера отсадили от Шольца из-за связей с Россией

Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посадили отдельно от действующего главы правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:53

2023-10-03T16:53

2023-10-03T17:24

в мире

германия

россия

гамбург (город)

герхард шредер

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900213581_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8a61131c9b1a31a291c927e6ed7ff129.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посадили отдельно от действующего главы правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии в Эльбской филармонии Гамбурга, пишет издание Bild. Уточняется, что высокий статус Шредера не позволил организаторам разместить его с супругой на задних рядах. Однако при этом никто из ведущих политиков не хотел оказаться в одном кадре с ним, опасаясь возможного ущерба для имиджа. В итоге экс-канцлер сидел с женой на краю второго ряда, вдали от высокопоставленных гостей церемонии. Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998-2005 годах. В последнее время его регулярно критикуют за контакты с Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором. Его уже лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру, и даже пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что, впрочем, не увенчалось успехом.

https://ria.ru/20230516/shreder-1872085142.html

германия

россия

гамбург (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, гамбург (город), герхард шредер, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер