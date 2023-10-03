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Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить
Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить - РИА Новости, 03.10.2023
Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить
РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T04:18
2023-10-03T04:18
2023-10-03T04:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
скотт риттер
нато
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Единственный способ для Украины избежать гибели — спровоцировать Россию и вовлечь тем самым в конфликт НАТО, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Rock FOXX."Будь это специальная операция или война, результат будет один — гибель Украины. Этого могло не быть, но все к этому идет <…>. Единственным способом, по расчетам украинцев, изменить ситуацию — это провоцировать Россию, чтобы вызвать реакцию, которая заставит НАТО вступить в конфликт", — заявил эксперт.По мнению Риттера, для достижения этой цели киевский режим будет стараться бить по южным регионам России с целью вызвать неадекватную реакцию со стороны Москвы."Россия побеждает в этой войне и победит в ней. Единственное, чем Россия может поменять этот исход — это спровоцировать изменение баланса сил, задействованных в конфликте. И один из способов добиться этого — втянуть НАТО", — отметил аналитик.НАТО, по мнению Риттера, не сделает этого до тех пор, пока не увидит в действиях России оправдания для такого шага. Москве же, по словам эксперта, нужно лишь "позволить тонущему утонуть", проявляя выдержку и терпение, что является показателем высшей степени компетентности руководства страны."Глядя на то, как Россия ответила другим странам на санкции, какой путь она проделала с начала СВО до того момента, где она сейчас, я не вижу некомпетентности. Я вижу высшую компетентность. Я вижу лидера с видением и планом действий", — заключил эксперт.Как отмечали ранее в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20231003/evropa-1900082271.html
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в мире, россия, украина, москва, скотт риттер, нато, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы США
Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить
Экс-разведчик Риттер: Украина может избежать гибели, если втянет НАТО в конфликт
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Единственный способ для Украины избежать гибели — спровоцировать Россию и вовлечь тем самым в конфликт НАТО, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Rock FOXX.
"Будь это специальная операция или война, результат будет один — гибель Украины. Этого могло не быть, но все к этому идет <…>. Единственным способом, по расчетам украинцев, изменить ситуацию — это провоцировать Россию, чтобы вызвать реакцию, которая заставит НАТО вступить в конфликт", — заявил эксперт.
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По мнению Риттера, для достижения этой цели киевский режим будет стараться бить по южным регионам России с целью вызвать неадекватную реакцию со стороны Москвы
.
«
"Россия побеждает в этой войне и победит в ней. Единственное, чем Россия может поменять этот исход — это спровоцировать изменение баланса сил, задействованных в конфликте. И один из способов добиться этого — втянуть НАТО", — отметил аналитик.
НАТО, по мнению Риттера, не сделает этого до тех пор, пока не увидит в действиях России оправдания для такого шага. Москве же, по словам эксперта, нужно лишь "позволить тонущему утонуть", проявляя выдержку и терпение, что является показателем высшей степени компетентности руководства страны.
"Глядя на то, как Россия ответила другим странам на санкции, какой путь она проделала с начала СВО до того момента, где она сейчас, я не вижу некомпетентности. Я вижу высшую компетентность. Я вижу лидера с видением и планом действий", — заключил эксперт.
Как отмечали ранее в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы
— достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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