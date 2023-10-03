https://ria.ru/20231003/shans-1900084054.html

Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить

Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить - РИА Новости, 03.10.2023

Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить

РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T04:18

2023-10-03T04:18

2023-10-03T04:18

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

москва

скотт риттер

нато

вооруженные силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Единственный способ для Украины избежать гибели — спровоцировать Россию и вовлечь тем самым в конфликт НАТО, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Rock FOXX."Будь это специальная операция или война, результат будет один — гибель Украины. Этого могло не быть, но все к этому идет <…>. Единственным способом, по расчетам украинцев, изменить ситуацию — это провоцировать Россию, чтобы вызвать реакцию, которая заставит НАТО вступить в конфликт", — заявил эксперт.По мнению Риттера, для достижения этой цели киевский режим будет стараться бить по южным регионам России с целью вызвать неадекватную реакцию со стороны Москвы."Россия побеждает в этой войне и победит в ней. Единственное, чем Россия может поменять этот исход — это спровоцировать изменение баланса сил, задействованных в конфликте. И один из способов добиться этого — втянуть НАТО", — отметил аналитик.НАТО, по мнению Риттера, не сделает этого до тех пор, пока не увидит в действиях России оправдания для такого шага. Москве же, по словам эксперта, нужно лишь "позволить тонущему утонуть", проявляя выдержку и терпение, что является показателем высшей степени компетентности руководства страны."Глядя на то, как Россия ответила другим странам на санкции, какой путь она проделала с начала СВО до того момента, где она сейчас, я не вижу некомпетентности. Я вижу высшую компетентность. Я вижу лидера с видением и планом действий", — заключил эксперт.Как отмечали ранее в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20231003/evropa-1900082271.html

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900078780.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, скотт риттер, нато, вооруженные силы сша