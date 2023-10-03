https://ria.ru/20231003/seyshely-1900196705.html
Лидера главной оппозиционной партии Сейшел обвинили в колдовстве
Лидера главной оппозиционной партии Сейшел обвинили в колдовстве - РИА Новости, 03.10.2023
Лидера главной оппозиционной партии Сейшел обвинили в колдовстве
Лидеру главной оппозиционной партии Сейшельских островов Патрику Эрмини предъявили обвинения в колдовстве, передает Сейшельское агентство печати. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:51
2023-10-03T15:51
2023-10-03T15:55
в мире
сейшельские острова
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Лидеру главной оппозиционной партии Сейшельских островов Патрику Эрмини предъявили обвинения в колдовстве, передает Сейшельское агентство печати. "Суд первой инстанции Сейшел предъявил обвинения в понедельник восьми людям, в том числе Патрику Эрмини, главе "Объединенных Сейшел", главной оппозиционной партии, в рамках открытого дела о колдовстве", - пишет агентство. Отмечается, что у одного из обвиняемых – гражданина Танзании – в международном аэропорту Сейшел нашли несколько предметов, которые, как подозревается, предназначались для колдовских ритуалов. Главу оппозиции Эрмини задержали по причине того, что его имя было упомянуто в переписке в Whatsapp между танзанийцем и сейшельцем. Эрмини назвал свое задержание политически мотивированным. Ранее в этом году Патрик Эрмини заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Сейшел на выборах в 2025 году. Обвиняемый глава оппозиции предстанет перед судом 2 ноября. Семеро из обвиняемых были освобождены под залог в размере 30 тысяч сейшельских рупий (около 2 тысяч долларов), при этом восьмой обвиняемый – гражданин Танзании – был оставлен под стражей, указывает агентство.
https://ria.ru/20220712/peru-1801843705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сейшельские острова
В мире, Сейшельские острова
Лидера главной оппозиционной партии Сейшел обвинили в колдовстве
Сейшельское агентство печати: лидера оппозиционной партии обвинили в колдовстве
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Лидеру главной оппозиционной партии Сейшельских островов Патрику Эрмини предъявили обвинения в колдовстве, передает Сейшельское агентство печати
.
"Суд первой инстанции Сейшел предъявил обвинения в понедельник восьми людям, в том числе Патрику Эрмини, главе "Объединенных Сейшел", главной оппозиционной партии, в рамках открытого дела о колдовстве", - пишет агентство.
Отмечается, что у одного из обвиняемых – гражданина Танзании
– в международном аэропорту Сейшел нашли несколько предметов, которые, как подозревается, предназначались для колдовских ритуалов. Главу оппозиции Эрмини задержали по причине того, что его имя было упомянуто в переписке в Whatsapp между танзанийцем и сейшельцем.
Эрмини назвал свое задержание политически мотивированным. Ранее в этом году Патрик Эрмини заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Сейшел на выборах в 2025 году. Обвиняемый глава оппозиции предстанет перед судом 2 ноября.
Семеро из обвиняемых были освобождены под залог в размере 30 тысяч сейшельских рупий (около 2 тысяч долларов), при этом восьмой обвиняемый – гражданин Танзании – был оставлен под стражей, указывает агентство.
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