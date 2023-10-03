https://ria.ru/20231003/servis-1900150078.html

На цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя"

На цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя" - РИА Новости, 03.10.2023

На цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя"

На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя", содержащий уже более 60 статей о различных аспектах ведения бизнеса, сообщает... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:58

2023-10-03T12:58

2023-10-03T12:58

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

мсп банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900149439_0:61:1252:765_1920x0_80_0_0_01659f8fc30f8f5d7a8c678ea0c0bf29.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя", содержащий уже более 60 статей о различных аспектах ведения бизнеса, сообщает Корпорация МСП. Сервис доступен всем пользователям, в том числе и неавторизованным, база материалов будет дополняться и расширяться. "Желающие попробовать свои силы в бизнесе, как собственно и действующие предприниматели, благодаря "Базе знаний" могут получить ответы на интересующие вопросы по ведению предпринимательской деятельности. Это практический гид, который поможет разобраться, как запускать и управлять бизнесом, какие требования законодательства при этом необходимо соблюдать и чем полезна цифровая платформа", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Он добавил, что сервис направлен на то, чтобы помочь предпринимателям принимать верные решения. "База знаний" делится на два блока. В первом пользователи Цифровой платформы МСП.РФ могут получить информацию о том, как вести бизнес. Типовые вопросы, которые могут возникнуть у предпринимателей и тех, кто только хочет им стать, структурированы в рубрики: старт бизнеса, сотрудники, договоры, налоги и взносы, отчетность, требования и проверки, имущество, финансы. Во втором блоке собраны пошаговые инструкции по работе с сервисами платформы МСП.РФ, при помощи которых можно, например, получить или проверить электронную подпись, подать заявку на кредит или льготный лизинг, стать поставщиком ритейлеров и производителей или принять участие в программе "выращивания". Цифровая платформа МСП.РФ разработана Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.

https://ria.ru/20230822/zayavki-1891446936.html

https://ria.ru/20230725/servisy-1886022792.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, мсп банк