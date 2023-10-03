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На цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя" - РИА Новости, 03.10.2023
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12:58 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/servis-1900150078.html
На цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя"
На цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя" - РИА Новости, 03.10.2023
На цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя"
На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя", содержащий уже более 60 статей о различных аспектах ведения бизнеса, сообщает... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:58
2023-10-03T12:58
корпорация мсп
александр исаевич
андрей белоусов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
мсп банк
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя", содержащий уже более 60 статей о различных аспектах ведения бизнеса, сообщает Корпорация МСП. Сервис доступен всем пользователям, в том числе и неавторизованным, база материалов будет дополняться и расширяться. "Желающие попробовать свои силы в бизнесе, как собственно и действующие предприниматели, благодаря "Базе знаний" могут получить ответы на интересующие вопросы по ведению предпринимательской деятельности. Это практический гид, который поможет разобраться, как запускать и управлять бизнесом, какие требования законодательства при этом необходимо соблюдать и чем полезна цифровая платформа", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Он добавил, что сервис направлен на то, чтобы помочь предпринимателям принимать верные решения. "База знаний" делится на два блока. В первом пользователи Цифровой платформы МСП.РФ могут получить информацию о том, как вести бизнес. Типовые вопросы, которые могут возникнуть у предпринимателей и тех, кто только хочет им стать, структурированы в рубрики: старт бизнеса, сотрудники, договоры, налоги и взносы, отчетность, требования и проверки, имущество, финансы. Во втором блоке собраны пошаговые инструкции по работе с сервисами платформы МСП.РФ, при помощи которых можно, например, получить или проверить электронную подпись, подать заявку на кредит или льготный лизинг, стать поставщиком ритейлеров и производителей или принять участие в программе "выращивания". Цифровая платформа МСП.РФ разработана Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.
https://ria.ru/20230822/zayavki-1891446936.html
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корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, мсп банк
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Андрей Белоусов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, МСП Банк

На цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя"

© МСПСкриншот страницы сервиса "База знаний предпринимателя" Цифровой платформы МСП.РФ
Скриншот страницы сервиса База знаний предпринимателя Цифровой платформы МСП.РФ
© МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ появился сервис "База знаний предпринимателя", содержащий уже более 60 статей о различных аспектах ведения бизнеса, сообщает Корпорация МСП.
Сервис доступен всем пользователям, в том числе и неавторизованным, база материалов будет дополняться и расширяться.
"Желающие попробовать свои силы в бизнесе, как собственно и действующие предприниматели, благодаря "Базе знаний" могут получить ответы на интересующие вопросы по ведению предпринимательской деятельности. Это практический гид, который поможет разобраться, как запускать и управлять бизнесом, какие требования законодательства при этом необходимо соблюдать и чем полезна цифровая платформа", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Он добавил, что сервис направлен на то, чтобы помочь предпринимателям принимать верные решения.
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"База знаний" делится на два блока. В первом пользователи Цифровой платформы МСП.РФ могут получить информацию о том, как вести бизнес. Типовые вопросы, которые могут возникнуть у предпринимателей и тех, кто только хочет им стать, структурированы в рубрики: старт бизнеса, сотрудники, договоры, налоги и взносы, отчетность, требования и проверки, имущество, финансы. Во втором блоке собраны пошаговые инструкции по работе с сервисами платформы МСП.РФ, при помощи которых можно, например, получить или проверить электронную подпись, подать заявку на кредит или льготный лизинг, стать поставщиком ритейлеров и производителей или принять участие в программе "выращивания".
Цифровая платформа МСП.РФ разработана Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.
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