https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html

Америка признала поражение в санкционной войне с Россией

Америка признала поражение в санкционной войне с Россией - РИА Новости, 03.10.2023

Америка признала поражение в санкционной войне с Россией

На страницах Bloomberg вышла аналитическая статья американского эксперта в области энергетики, и выводы, изложенные в ней, жгут коллективный Запад посильнее... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T08:00

2023-10-03T08:00

2023-10-03T08:04

экономика

москва

цены на нефть

америка

россия

владимир путин

джулиан ли

g7

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На страницах Bloomberg вышла аналитическая статья американского эксперта в области энергетики, и выводы, изложенные в ней, жгут коллективный Запад посильнее самого острого перца. В своем исследовании, подкрепленном данными статистики за текущий год, автор в пух и прах громит убаюкивающую сказочку о том, что санкции против российского нефтегазового экспорта работают, Москва теряет деньги, силы и чуть ли не завтра капитулирует и на полях сражений, и в геополитической борьбе.Джулиан Ли ранее не один год трудился в Центре исследования глобальной энергетики, поэтому отмахнуться от его выкладок, как от диванной аналитики, не выйдет при всем желании. Более того, профильным специалистам-энергетикам изложенные цифры и характер динамики давно известны, а потому с высокой долей вероятности статья в Bloomberg — это опосредованное воззвание представителей американского бизнеса к политикам в Вашингтоне.Суть данного воззвания проста: санкции против российской нефти и нефтепродуктов нужно снимать. Они бесполезны и усложняют игру на мировом рынке. Российская экономика не просто устояла, о чем буквально две недели назад говорил Владимир Путин, она продолжает активно подпитываться деньгами от углеводородного экспорта.А как все красиво начиналось.Почти год назад, в декабре 2022-го страны G7 и некоторые рыбы-прилипалы после долгих и мучительных дебатов ввели так называемый ценовой потолок на российскую нефть. По фантастической задумке авторов, все покупатели российского черного золота не должны были отныне платить больше 60 долларов за бочку. Западные фантазеры изначально понимали абсурдность своих потуг, а потому, чтобы хоть как-то надавить на торговых партнеров Москвы, запретили перевозку российской нефти танкерным флотом Европы в случае закупки нефти и нефтепродуктов выше установленного ценового порога. Дополнительно потенциальным нарушителям пригрозили отменой судовой страховки, защищающей перевозимые грузы.Спустя неполный год сами американцы признают, что ограничения сработали только на первоначальном этапе, а дальше ценовое и транспортное эмбарго существовало только в воспаленном воображении прикормленных журналистов и европейских политиков.Действительно, весной и зимой этого года крупнейшие импортеры российской нефти и продуктов ее переработки — Китай и особенно Индия — пользовались сложившимся положением, выжимая из российских трейдеров максимальные дисконты. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Но современный рынок — это не статичное явление, а потому его внутренние алгоритмы стали меняться вослед нововведениям и маятник довольно быстро качнулся в обратную сторону.Как только владельцы главных танкерных флотов, Кипр и Греция, стали чинить препятствия, заинтересованные покупатели начали вовлекать в серую логистику сторонних игроков. Помимо скупки старых танкеров, которые по всем параметрам должны были отправиться на пляжи Бангладеш под плазменный резак, все более широко стала применяться так называемая иранская схема. Это детище все того же свободного рынка, рожденное после введения Америкой эмбарго против Тегерана.Схема эта проста, как чугунный лом, и столь же действенна.Суда-челноки выходят за пределы исключительной экономической зоны и в открытом море переваливают нефть на другой танкер, где она смешивается с любой другой нефтью, а зачастую и без подобных ухищрений. Благодаря несложным манипуляциям с карго-манифестами нефть по мановению волшебной палочки превращается из иранской или российской в, скажем, латвийскую. Кстати, это не шутка, а реальный факт.Или же танкеры вообще отключают транспондеры и грузятся в нужном порту напрямую, исчезая с радаров на две-три недели. Их маршруты и объемы перевозок с самого начала были секретом Полишинеля, а потому стремительно теряющие прибыль "классические" перевозчики довольно быстро вернулись в дело. Чтобы хоть как-то прикрыться от заокеанского надзирателя, с покупателей требовали документы, подтверждающие, что нефтепродукты были куплены не выше установленной цены, но эти сделки проводились через разветвленную сеть фирм-однодневок, а потому достоверность представленных данных была сопоставима с филькиной грамотой.Рынок стабилизировался, и маятник пошел назад.Bloomberg сообщает, что в последние месяцы дисконт на нефть марки Urals сократился до минимальных значений, а заветная жидкость торгуется чуть ниже ста долларов за баррель. За период с июля по сентябрь российская нефть подорожала на треть.Примечательно, под каким соусом подается необходимость отмены санкций. Якобы из-за того, что нефть транспортируют на старых танкерах, существенно возрастает риск для окружающей среды. Ведь в случае аварии или разлива на данные инциденты не будет распространяться упомянутая выше страховка. Попутно американские воротилы мягко успокаивают приунывших и одновременно раздраженных ребят в Белом доме: российской нефти после снятия ограничений на рынке больше не станет. Причины, правда, не называются, но мы не скованы истинной демократией и завершим фразу. Российской нефти на мировом рынке больше не станет, так как она уже представлена там в максимально возможном объеме при одновременно очень высокой среднерыночной стоимости.Крупный бизнес, за счет отчислений которого проводятся избирательные кампании западных политиков и который обеспечивает рабочие места рядовым западным гражданам, через третьи руки транслирует наверх свое видение ближайшего будущего. Санкции не сработали, Москва не сдалась, мы больше не хотим терять деньги. Баста, карапузики, поигрались и хватит.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

https://ria.ru/20231001/ssha-1899658503.html

https://ria.ru/20230928/rusofoby-1899052136.html

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