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Атаковавший российский самолет под Минском украинец опроверг, что он актер - РИА Новости, 03.10.2023
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23:22 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/samolet-1900304705.html
Атаковавший российский самолет под Минском украинец опроверг, что он актер
Атаковавший российский самолет под Минском украинец опроверг, что он актер - РИА Новости, 03.10.2023
Атаковавший российский самолет под Минском украинец опроверг, что он актер
Обвиняемый в Белоруссии в атаке на российский военный самолет А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля украинец Николай Швец заявил в интервью телеканалу... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T23:22
2023-10-03T23:22
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
служба безопасности украины
а-50
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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Обвиняемый в Белоруссии в атаке на российский военный самолет А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля украинец Николай Швец заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что заявления в СМИ, что он актер и что диверсию организовала и совершила белорусская оппозиция, расценивает как предательство.&quot;Что я чувствую, когда меня называют актером? Я чувствую только одно – предательство. СМИ это (атака на самолет – ред.) преподносится, как будто бы белорусские партизаны это все сделали... Я остался здесь. Как это все можно назвать? Меня бросили, меня забыли, меня предали&quot;, - сказал Швец. Он отметил, что на Украине есть люди, друзья, которые могут подтвердить его реальность."Я здесь (в СИЗО КГБ Белоруссии - ред.) уже семь месяцев. Адвоката (украинские дипломаты и родственники – ред.) не наняли, консул не пришел, передачка никакая не заехала, деньги не перечислили. Связи с внешним миром у меня нет. Как я могу таким людям доверять? Я выполнил свое задание. Дальше должна была последовать эвакуация. Эвакуации не было. Скорее всего, меня просто хотели использовать для второго задания, а потом вообще убить, зачистить", - сказал Швец. Он пояснил, что в период, когда должна была осуществляться его эвакуация из Белоруссии, куратор из СБУ предлагал осуществить некое "легкое задание". "Они изначально знали, что эвакуации не будет", - добавил Швец. Мужчина отметил, что, когда стали возникать якобы накладки с эвакуацией, которая, по первоначальному плану, должна была состояться через лес на белорусско-украинской границе, но ее время и место переносились, он стал сам прорабатывать возможность покинуть Белоруссию через своего брата на Украине. По его словам, в какой-то момент телефон, которым он пользовался, был дистанционно сброшен до заводских настроек, а все мессенджеры, с помощью которых он общался с куратором из СБУ, исчезли. Швец уточнил, что у него сейчас адвокат, предоставленный белорусским государством. Он также предположил, что его родственникам украинские власти запретили приезжать в Белоруссию, связываться с ним и нанимать адвоката. "У меня была слепая вера в святость СБУ, что я все-таки связался с серьезными людьми, которые не могут позволить, чтобы их люди куда-то терялись... Уже будучи здесь (в СИЗО – ред.), я долго оставался в этой иллюзии: меня не бросят, не кинут, не предадут. После второго задания… скорее всего, с моей точки зрения, меня бы просто нейтрализовали. Потому что, если бы я был нужен,… здесь бы уже консул стучался во все двери. СБУ уже звонила бы в КГБ и пыталась договариваться. Я просто не нужен. А если не нужен, это значит, что ни СБУ, ни Украина как государство не признали, что это сделали они… Естественно, они знают (что задержан гражданин Украины - ред.), знают, что нужно умалчивать", - продолжил мужчина. В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники, но самолет серьезно не был поврежден. В КГБ сообщали, что всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статье "Акт терроризма, совершенный организованной группой", санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до смертной казни.
https://ria.ru/20230928/obstrel-1899254646.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, служба безопасности украины, а-50
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина, Служба безопасности Украины, А-50
Атаковавший российский самолет под Минском украинец опроверг, что он актер

Атаковавший российский самолет А-50 под Минском украинец опроверг, что он актер

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкОхранный периметр Минской исправительной колонии
Охранный периметр Минской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Иван Руднев
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Охранный периметр Минской исправительной колонии. Архивное фото
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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Обвиняемый в Белоруссии в атаке на российский военный самолет А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля украинец Николай Швец заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что заявления в СМИ, что он актер и что диверсию организовала и совершила белорусская оппозиция, расценивает как предательство.
«

"Что я чувствую, когда меня называют актером? Я чувствую только одно – предательство. СМИ это (атака на самолет – ред.) преподносится, как будто бы белорусские партизаны это все сделали... Я остался здесь. Как это все можно назвать? Меня бросили, меня забыли, меня предали", - сказал Швец. Он отметил, что на Украине есть люди, друзья, которые могут подтвердить его реальность.

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«
"Я здесь (в СИЗО КГБ Белоруссии - ред.) уже семь месяцев. Адвоката (украинские дипломаты и родственники – ред.) не наняли, консул не пришел, передачка никакая не заехала, деньги не перечислили. Связи с внешним миром у меня нет. Как я могу таким людям доверять? Я выполнил свое задание. Дальше должна была последовать эвакуация. Эвакуации не было. Скорее всего, меня просто хотели использовать для второго задания, а потом вообще убить, зачистить", - сказал Швец. Он пояснил, что в период, когда должна была осуществляться его эвакуация из Белоруссии, куратор из СБУ предлагал осуществить некое "легкое задание". "Они изначально знали, что эвакуации не будет", - добавил Швец.
Мужчина отметил, что, когда стали возникать якобы накладки с эвакуацией, которая, по первоначальному плану, должна была состояться через лес на белорусско-украинской границе, но ее время и место переносились, он стал сам прорабатывать возможность покинуть Белоруссию через своего брата на Украине. По его словам, в какой-то момент телефон, которым он пользовался, был дистанционно сброшен до заводских настроек, а все мессенджеры, с помощью которых он общался с куратором из СБУ, исчезли.
Швец уточнил, что у него сейчас адвокат, предоставленный белорусским государством. Он также предположил, что его родственникам украинские власти запретили приезжать в Белоруссию, связываться с ним и нанимать адвоката.
«
"У меня была слепая вера в святость СБУ, что я все-таки связался с серьезными людьми, которые не могут позволить, чтобы их люди куда-то терялись... Уже будучи здесь (в СИЗО – ред.), я долго оставался в этой иллюзии: меня не бросят, не кинут, не предадут. После второго задания… скорее всего, с моей точки зрения, меня бы просто нейтрализовали. Потому что, если бы я был нужен,… здесь бы уже консул стучался во все двери. СБУ уже звонила бы в КГБ и пыталась договариваться. Я просто не нужен. А если не нужен, это значит, что ни СБУ, ни Украина как государство не признали, что это сделали они… Естественно, они знают (что задержан гражданин Украины - ред.), знают, что нужно умалчивать", - продолжил мужчина.
В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники, но самолет серьезно не был поврежден. В КГБ сообщали, что всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статье "Акт терроризма, совершенный организованной группой", санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до смертной казни.
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