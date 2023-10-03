https://ria.ru/20231003/roskomnadzor-1900212277.html

Специалисты РКН в сентябре заблокировали 152 фишинговых ресурса

Специалисты РКН в сентябре заблокировали 152 фишинговых ресурса - РИА Новости, 03.10.2023

Специалисты РКН в сентябре заблокировали 152 фишинговых ресурса

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заблокировали 152 фишинговых ресурса в сентябре 2023 года, а РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:53

2023-10-03T16:53

2023-10-03T16:53

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заблокировали 152 фишинговых ресурса в сентябре 2023 года, а также отразили 2 DDoS-атаки, сообщил РКН в своем Telegram-канале. "В сентябре 2023 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): заблокировали 152 фишинговых ресурса", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты центра также направили 87 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении (ПО) с рекомендациями по их устранению, выявили и устранили 793 нарушения маршрутизации трафика и отразили 2 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов. В августе ЦМУ ССОП Роскомнадзора заблокировал 996 фишинговых ресурсов, а также ресурс, с которого распространялось вирусное ПО.

https://ria.ru/20200811/1575647804.html

https://ria.ru/20231003/vpn-1900174800.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество