https://ria.ru/20231003/roskomnadzor-1900212277.html
Специалисты РКН в сентябре заблокировали 152 фишинговых ресурса
Специалисты РКН в сентябре заблокировали 152 фишинговых ресурса - РИА Новости, 03.10.2023
Специалисты РКН в сентябре заблокировали 152 фишинговых ресурса
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заблокировали 152 фишинговых ресурса в сентябре 2023 года, а РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:53
2023-10-03T16:53
2023-10-03T16:53
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заблокировали 152 фишинговых ресурса в сентябре 2023 года, а также отразили 2 DDoS-атаки, сообщил РКН в своем Telegram-канале. "В сентябре 2023 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): заблокировали 152 фишинговых ресурса", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты центра также направили 87 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении (ПО) с рекомендациями по их устранению, выявили и устранили 793 нарушения маршрутизации трафика и отразили 2 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов. В августе ЦМУ ССОП Роскомнадзора заблокировал 996 фишинговых ресурсов, а также ресурс, с которого распространялось вирусное ПО.
https://ria.ru/20200811/1575647804.html
https://ria.ru/20231003/vpn-1900174800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Специалисты РКН в сентябре заблокировали 152 фишинговых ресурса
РКН в сентябре заблокировал 152 фишинговых ресурса и отразил две DDoS-атаки