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Специалисты РКН в сентябре заблокировали 152 фишинговых ресурса - РИА Новости, 03.10.2023
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16:53 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/roskomnadzor-1900212277.html
Специалисты РКН в сентябре заблокировали 152 фишинговых ресурса
Специалисты РКН в сентябре заблокировали 152 фишинговых ресурса - РИА Новости, 03.10.2023
Специалисты РКН в сентябре заблокировали 152 фишинговых ресурса
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заблокировали 152 фишинговых ресурса в сентябре 2023 года, а РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:53
2023-10-03T16:53
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заблокировали 152 фишинговых ресурса в сентябре 2023 года, а также отразили 2 DDoS-атаки, сообщил РКН в своем Telegram-канале. "В сентябре 2023 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): заблокировали 152 фишинговых ресурса", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты центра также направили 87 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении (ПО) с рекомендациями по их устранению, выявили и устранили 793 нарушения маршрутизации трафика и отразили 2 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов. В августе ЦМУ ССОП Роскомнадзора заблокировал 996 фишинговых ресурсов, а также ресурс, с которого распространялось вирусное ПО.
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Дарья Буймова
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Специалисты РКН в сентябре заблокировали 152 фишинговых ресурса

РКН в сентябре заблокировал 152 фишинговых ресурса и отразил две DDoS-атаки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заблокировали 152 фишинговых ресурса в сентябре 2023 года, а также отразили 2 DDoS-атаки, сообщил РКН в своем Telegram-канале.
"В сентябре 2023 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): заблокировали 152 фишинговых ресурса", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты центра также направили 87 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении (ПО) с рекомендациями по их устранению, выявили и устранили 793 нарушения маршрутизации трафика и отразили 2 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов.
В августе ЦМУ ССОП Роскомнадзора заблокировал 996 фишинговых ресурсов, а также ресурс, с которого распространялось вирусное ПО.
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ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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