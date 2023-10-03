https://ria.ru/20231003/roditeli-1900196335.html

В Ростовской области посадили родителей, по чьей вине дети сгорели в пожаре

В Ростовской области посадили родителей, по чьей вине дети сгорели в пожаре - РИА Новости, 03.10.2023

В Ростовской области посадили родителей, по чьей вине дети сгорели в пожаре

Суд приговорил к одному году и двум месяцам колонии-поселения родителей из Белокалитвинского района Ростовской области, которые оставили детей дома одних, в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:50

2023-10-03T15:50

2023-10-03T15:52

происшествия

ростовская область

белокалитвинский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Суд приговорил к одному году и двум месяцам колонии-поселения родителей из Белокалитвинского района Ростовской области, которые оставили детей дома одних, в итоге двое из них погибли при пожаре, сообщил журналистам представитель СУСК по региону. По данным следствия, в феврале текущего года гражданские супруги ушли из дома, заперев пятерых детей. При этом в доме находилась растопленная печь. Пока родителей не было, начался пожар. Двое детей (трех и пяти лет) погибли, остальные выжили, но попали в больницу. Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, женщине назначено наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста", - сказал представитель. Приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20230827/pozhar-1892496886.html

https://ria.ru/20231003/pozhar-1900127126.html

ростовская область

белокалитвинский район

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происшествия, ростовская область, белокалитвинский район