Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области посадили родителей, по чьей вине дети сгорели в пожаре - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 03.10.2023 (обновлено: 15:52 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/roditeli-1900196335.html
В Ростовской области посадили родителей, по чьей вине дети сгорели в пожаре
В Ростовской области посадили родителей, по чьей вине дети сгорели в пожаре - РИА Новости, 03.10.2023
В Ростовской области посадили родителей, по чьей вине дети сгорели в пожаре
Суд приговорил к одному году и двум месяцам колонии-поселения родителей из Белокалитвинского района Ростовской области, которые оставили детей дома одних, в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:50
2023-10-03T15:52
происшествия
ростовская область
белокалитвинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805891952_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_e2bf0ab26e5232ef4265ca67e0d384ae.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Суд приговорил к одному году и двум месяцам колонии-поселения родителей из Белокалитвинского района Ростовской области, которые оставили детей дома одних, в итоге двое из них погибли при пожаре, сообщил журналистам представитель СУСК по региону. По данным следствия, в феврале текущего года гражданские супруги ушли из дома, заперев пятерых детей. При этом в доме находилась растопленная печь. Пока родителей не было, начался пожар. Двое детей (трех и пяти лет) погибли, остальные выжили, но попали в больницу. Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, женщине назначено наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста", - сказал представитель. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20230827/pozhar-1892496886.html
https://ria.ru/20231003/pozhar-1900127126.html
ростовская область
белокалитвинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805891952_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e25edaca9cdbfbd1a768f01fa0f022f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, белокалитвинский район
Происшествия, Ростовская область, Белокалитвинский район
В Ростовской области посадили родителей, по чьей вине дети сгорели в пожаре

В Ростовской области осудили родителей, по чьей вине двое детей сгорели в пожаре

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗабор следственного изолятора
Забор следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Забор следственного изолятора. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Суд приговорил к одному году и двум месяцам колонии-поселения родителей из Белокалитвинского района Ростовской области, которые оставили детей дома одних, в итоге двое из них погибли при пожаре, сообщил журналистам представитель СУСК по региону.
По данным следствия, в феврале текущего года гражданские супруги ушли из дома, заперев пятерых детей. При этом в доме находилась растопленная печь. Пока родителей не было, начался пожар. Двое детей (трех и пяти лет) погибли, остальные выжили, но попали в больницу.
На месте пожара в Дзержинском районе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
В Новосибирске сгорел контейнер с пиротехникой, один человек пострадал
27 августа, 11:01
Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
«
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, женщине назначено наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста", - сказал представитель.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Названа возможная причина пожара в Курской области, где погибли дети
Вчера, 11:52
 
ПроисшествияРостовская областьБелокалитвинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала