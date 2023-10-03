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СМИ: ЕС оценит риски применения ИИ и ряда иных технологий в качестве оружия - РИА Новости, 03.10.2023
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02:56 03.10.2023 (обновлено: 03:02 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/riski-1900081718.html
СМИ: ЕС оценит риски применения ИИ и ряда иных технологий в качестве оружия
СМИ: ЕС оценит риски применения ИИ и ряда иных технологий в качестве оружия - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ: ЕС оценит риски применения ИИ и ряда иных технологий в качестве оружия
Европейская комиссия (ЕК) оценит риски использования искусственного интеллекта и других важнейших технологий странами, ценности которых не совпадают с... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T02:56
2023-10-03T03:02
еврокомиссия
евросоюз
в мире
технологии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) оценит риски использования искусственного интеллекта и других важнейших технологий странами, ценности которых не совпадают с ценностями ЕС, в качестве оружия, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного европейского чиновника. В качестве других технологий, о которых идет речь, Рейтер называет полупроводники, квантовые технологии, а также биотехнологии, такие как вакцины и определение последовательности генома. "Комиссия проведет оценки этих рисков для четырех технологий с государствами-членами. Крайний срок – конец этого года. Следующий шаг – уменьшить риски в следующем году", - передает агентство с ссылкой на неназванного чиновника. Агентство отмечает, что среди возможных мер, которые может принять ЕК - контроль экспорта и партнерство с единомышленниками. По информации агентства, этот шаг является частью стратегии экономической безопасности ЕС, анонсированной в июне.
https://ria.ru/20230926/ii-1898754982.html
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еврокомиссия, евросоюз, в мире, технологии
Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Технологии
СМИ: ЕС оценит риски применения ИИ и ряда иных технологий в качестве оружия

Reuters: ЕС оценит риск применения ИИ и ряда важных технологий в качестве оружия

© AP Photo / Virginia MayoЖенщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) оценит риски использования искусственного интеллекта и других важнейших технологий странами, ценности которых не совпадают с ценностями ЕС, в качестве оружия, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
В качестве других технологий, о которых идет речь, Рейтер называет полупроводники, квантовые технологии, а также биотехнологии, такие как вакцины и определение последовательности генома.
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"Комиссия проведет оценки этих рисков для четырех технологий с государствами-членами. Крайний срок – конец этого года. Следующий шаг – уменьшить риски в следующем году", - передает агентство с ссылкой на неназванного чиновника.
Агентство отмечает, что среди возможных мер, которые может принять ЕК - контроль экспорта и партнерство с единомышленниками.
По информации агентства, этот шаг является частью стратегии экономической безопасности ЕС, анонсированной в июне.
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