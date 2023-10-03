https://ria.ru/20231003/riski-1900081718.html

СМИ: ЕС оценит риски применения ИИ и ряда иных технологий в качестве оружия

СМИ: ЕС оценит риски применения ИИ и ряда иных технологий в качестве оружия - РИА Новости, 03.10.2023

СМИ: ЕС оценит риски применения ИИ и ряда иных технологий в качестве оружия

Европейская комиссия (ЕК) оценит риски использования искусственного интеллекта и других важнейших технологий странами, ценности которых не совпадают с... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T02:56

2023-10-03T02:56

2023-10-03T03:02

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) оценит риски использования искусственного интеллекта и других важнейших технологий странами, ценности которых не совпадают с ценностями ЕС, в качестве оружия, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного европейского чиновника. В качестве других технологий, о которых идет речь, Рейтер называет полупроводники, квантовые технологии, а также биотехнологии, такие как вакцины и определение последовательности генома. "Комиссия проведет оценки этих рисков для четырех технологий с государствами-членами. Крайний срок – конец этого года. Следующий шаг – уменьшить риски в следующем году", - передает агентство с ссылкой на неназванного чиновника. Агентство отмечает, что среди возможных мер, которые может принять ЕК - контроль экспорта и партнерство с единомышленниками. По информации агентства, этот шаг является частью стратегии экономической безопасности ЕС, анонсированной в июне.

https://ria.ru/20230926/ii-1898754982.html

https://ria.ru/20230923/bespilotniki-1898158660.html

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еврокомиссия, евросоюз, в мире, технологии