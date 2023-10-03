https://ria.ru/20231003/revnivets-1900176638.html
В Красноярском крае ревнивец заживо сжег свою возлюбленную и ее мать
В Красноярском крае ревнивец заживо сжег свою возлюбленную и ее мать - РИА Новости, 03.10.2023
В Красноярском крае ревнивец заживо сжег свою возлюбленную и ее мать
Ранее судимый житель Красноярского края из ревности поджег дом матери своей пассии, в результате чего обе женщины погибли, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:33
2023-10-03T14:33
2023-10-03T14:33
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
жилье
ермаковский район
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КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Ранее судимый житель Красноярского края из ревности поджег дом матери своей пассии, в результате чего обе женщины погибли, сообщает региональный главк СК РФ. По его данным, в ночь на вторник поступило сообщение о пожаре дома в селе Ермаковское на юге региона. При тушении были обнаружены тела 68-летней хозяйки дома и ее 35-летней дочери "с признаками термического воздействия открытого огня". По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). По версии следствия, вечером 2 октября в ходе телефонного разговора между подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, в результате женщина осталась ночевать в доме у своей матери. "В ночное время мужчина пришел в дом к матери сожительницы, расположенный по улице Ленина села Ермаковское Ермаковского района, облил входную дверь и часть стены дома бензином и поджег. В результате пожара обе женщины погибли", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным следствия, мужчина был ранее судим.
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, жилье, ермаковский район
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Жилье, Ермаковский район
В Красноярском крае ревнивец заживо сжег свою возлюбленную и ее мать
В Красноярском крае ревнивец заживо сжег в доме свою возлюбленную и ее мать
КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости.
Ранее судимый житель Красноярского края из ревности поджег дом матери своей пассии, в результате чего обе женщины погибли, сообщает
региональный главк СК РФ.
По его данным, в ночь на вторник поступило сообщение о пожаре дома в селе Ермаковское на юге региона. При тушении были обнаружены тела 68-летней хозяйки дома и ее 35-летней дочери "с признаками термического воздействия открытого огня". По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).
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По версии следствия, вечером 2 октября в ходе телефонного разговора между подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, в результате женщина осталась ночевать в доме у своей матери.
«
"В ночное время мужчина пришел в дом к матери сожительницы, расположенный по улице Ленина села Ермаковское Ермаковского района, облил входную дверь и часть стены дома бензином и поджег. В результате пожара обе женщины погибли", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По данным следствия, мужчина был ранее судим.
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