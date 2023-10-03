https://ria.ru/20231003/revnivets-1900176638.html

В Красноярском крае ревнивец заживо сжег свою возлюбленную и ее мать

В Красноярском крае ревнивец заживо сжег свою возлюбленную и ее мать - РИА Новости, 03.10.2023

В Красноярском крае ревнивец заживо сжег свою возлюбленную и ее мать

Ранее судимый житель Красноярского края из ревности поджег дом матери своей пассии, в результате чего обе женщины погибли, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:33

2023-10-03T14:33

2023-10-03T14:33

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

жилье

ермаковский район

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КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Ранее судимый житель Красноярского края из ревности поджег дом матери своей пассии, в результате чего обе женщины погибли, сообщает региональный главк СК РФ. По его данным, в ночь на вторник поступило сообщение о пожаре дома в селе Ермаковское на юге региона. При тушении были обнаружены тела 68-летней хозяйки дома и ее 35-летней дочери "с признаками термического воздействия открытого огня". По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). По версии следствия, вечером 2 октября в ходе телефонного разговора между подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, в результате женщина осталась ночевать в доме у своей матери. "В ночное время мужчина пришел в дом к матери сожительницы, расположенный по улице Ленина села Ермаковское Ермаковского района, облил входную дверь и часть стены дома бензином и поджег. В результате пожара обе женщины погибли", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным следствия, мужчина был ранее судим.

https://ria.ru/20230915/szheg-1896546384.html

https://ria.ru/20230531/prigovor-1875367650.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, жилье, ермаковский район