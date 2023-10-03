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В тамбовской школе одиннадцатикласснице пробило голову решеткой
В тамбовской школе одиннадцатикласснице пробило голову решеткой - РИА Новости, 03.10.2023
В тамбовской школе одиннадцатикласснице пробило голову решеткой
Одиннадцатикласснице во вторник пробило голову вентиляционной решеткой в школе в Тамбовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:52
2023-10-03T14:52
2023-10-03T14:52
происшествия
тамбовская область
моршанск
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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Одиннадцатикласснице во вторник пробило голову вентиляционной решеткой в школе в Тамбовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. "В СОШ №1 Моршанска произошло падение вентиляционной решетки, в результате которого получила травму несовершеннолетняя 2006 года рождения. Врачи наложили на голову три шва", — рассказали в пресс-службе. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, на место инцидента выехал прокурор Моршанска Александр Алленых.
https://ria.ru/20230914/ubiystvo-1896363432.html
тамбовская область
моршанск
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происшествия, тамбовская область, моршанск
Происшествия, Тамбовская область, Моршанск
В тамбовской школе одиннадцатикласснице пробило голову решеткой
В тамбовской школе одиннадцатикласснице пробило голову вентиляционной решеткой