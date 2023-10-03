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Партия "Коммунисты России" призвала Госдуму запретить рекламу экстрасенсов

Партия "Коммунисты России" призвала Госдуму запретить рекламу экстрасенсов - РИА Новости, 03.10.2023

Партия "Коммунисты России" призвала Госдуму запретить рекламу экстрасенсов

Партия "Коммунисты России" призвала Госдуму запретить рекламу и деятельность экстрасенсов, ясновидящих и ведьм, заявил РИА Новости глава партии Сергей... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:04

2023-10-03T14:04

2023-10-03T14:04

коммунисты россии

госдума рф

общество

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" призвала Госдуму запретить рекламу и деятельность экстрасенсов, ясновидящих и ведьм, заявил РИА Новости глава партии Сергей Малинкович. "Направил в Государственную Думу РФ обращение с призывом сделать решительный правовой шаг в сторону научно мыслящей страны и общества - запретить в РФ деятельность и рекламу так называемых экстрасенсов, ведьм, ясновидящих, передачи про них по ТВ, их практики, предоставление услуг", - сказал он. Малинкович добавил, что "надеяться надо на науку, медицину, армию и флот, а не на каких-то шарлатанов", и что "Гагарина в космос запускали не для этого".

https://ria.ru/20230124/sud-1847132741.html

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коммунисты россии, госдума рф, общество