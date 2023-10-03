Рейтинг@Mail.ru
Партия "Коммунисты России" призвала Госдуму запретить рекламу экстрасенсов - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/reklama-1900168866.html
Партия "Коммунисты России" призвала Госдуму запретить рекламу экстрасенсов
Партия "Коммунисты России" призвала Госдуму запретить рекламу экстрасенсов - РИА Новости, 03.10.2023
Партия "Коммунисты России" призвала Госдуму запретить рекламу экстрасенсов
Партия "Коммунисты России" призвала Госдуму запретить рекламу и деятельность экстрасенсов, ясновидящих и ведьм, заявил РИА Новости глава партии Сергей... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:04
2023-10-03T14:04
коммунисты россии
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797489082_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_faee8130b92580536fba06dc55f0169e.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" призвала Госдуму запретить рекламу и деятельность экстрасенсов, ясновидящих и ведьм, заявил РИА Новости глава партии Сергей Малинкович. "Направил в Государственную Думу РФ обращение с призывом сделать решительный правовой шаг в сторону научно мыслящей страны и общества - запретить в РФ деятельность и рекламу так называемых экстрасенсов, ведьм, ясновидящих, передачи про них по ТВ, их практики, предоставление услуг", - сказал он. Малинкович добавил, что "надеяться надо на науку, медицину, армию и флот, а не на каких-то шарлатанов", и что "Гагарина в космос запускали не для этого".
https://ria.ru/20230124/sud-1847132741.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797489082_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69cb53985e34049d64d9c0fe000d0bfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коммунисты россии, госдума рф, общество
Коммунисты России, Госдума РФ, Общество
Партия "Коммунисты России" призвала Госдуму запретить рекламу экстрасенсов

Партия "Коммунисты России" призвала ГД запретить рекламу ведьм и экстрасенсов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСъезд партии "Коммунисты России"
Съезд партии Коммунисты России - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Съезд партии "Коммунисты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" призвала Госдуму запретить рекламу и деятельность экстрасенсов, ясновидящих и ведьм, заявил РИА Новости глава партии Сергей Малинкович.
"Направил в Государственную Думу РФ обращение с призывом сделать решительный правовой шаг в сторону научно мыслящей страны и общества - запретить в РФ деятельность и рекламу так называемых экстрасенсов, ведьм, ясновидящих, передачи про них по ТВ, их практики, предоставление услуг", - сказал он.
Малинкович добавил, что "надеяться надо на науку, медицину, армию и флот, а не на каких-то шарлатанов", и что "Гагарина в космос запускали не для этого".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Москвичка не сумела отсудить квартиру у отца, околдованного экстрасенсами
24 января, 16:36
 
Коммунисты РоссииГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала