https://ria.ru/20231003/reformy-1900191415.html

На Украине заявили о начале реализации плана реформ

На Украине заявили о начале реализации плана реформ - РИА Новости, 03.10.2023

На Украине заявили о начале реализации плана реформ

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил во вторник в Telegram-канале о начале реализации плана реформ на Украине, рассчитанного до 2027 года. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:28

2023-10-03T15:28

2023-10-03T15:28

в мире

украина

сша

брюссель

денис шмыгаль

бриджит бринк

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил во вторник в Telegram-канале о начале реализации плана реформ на Украине, рассчитанного до 2027 года. "Запускаем работу над единым планом реформ до 2027 года. В одну дорожную карту изменений объединим инициативы партнеров и наши предложения. План охватит все сферы, влияющие на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами", - написал Шмыгаль.По его словам, на Украине также начали работать над созданием дорожной карты реформ, которая будет основываться на концепте усиления "устойчивости демократии". В конце сентября Шмыгаль сообщил, что передал американской стороне концепт усиления "устойчивости демократии" на Украине, в свою очередь посол США Бриджит Бринк передала предложения по реформам. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899846593.html

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сша

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, брюссель, денис шмыгаль, бриджит бринк, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия