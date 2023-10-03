На Украине заявили о начале реализации плана реформ
Шмыгаль: на Украине началась реализация плана реформ, рассчитанного до 2027 года
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил во вторник в Telegram-канале о начале реализации плана реформ на Украине, рассчитанного до 2027 года.
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"Запускаем работу над единым планом реформ до 2027 года. В одну дорожную карту изменений объединим инициативы партнеров и наши предложения. План охватит все сферы, влияющие на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами", - написал Шмыгаль.
По его словам, на Украине также начали работать над созданием дорожной карты реформ, которая будет основываться на концепте усиления "устойчивости демократии".
В конце сентября Шмыгаль сообщил, что передал американской стороне концепт усиления "устойчивости демократии" на Украине, в свою очередь посол США Бриджит Бринк передала предложения по реформам.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.