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ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" у берегов Крыма - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 03.10.2023 (обновлено: 21:51 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/raketa-1900295055.html
ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" у берегов Крыма
ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" у берегов Крыма - РИА Новости, 03.10.2023
ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" у берегов Крыма
Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" у берегов Крыма, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T21:09
2023-10-03T21:51
черное море
россия
специальная военная операция на украине
белгородская область
брянская область
вооруженные силы украины
р-360
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" у берегов Крыма, сообщили в Минобороны.&quot;Третьего октября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты &quot;Нептун&quot; по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что снаряд уничтожили над северо-западной акваторией Черного моря.Позднее Минобороны сообщило о перехвате двух снарядов РСЗО и беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.Это не первая за сегодня попытка ВСУ атаковать российские регионы. Так, система ПВО сбила два беспилотника в Брянской области и три — в Белгородской.Украинская армия регулярно обстреливает приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231001/raketa-1899746184.html
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черное море
россия
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черное море, россия, белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины, р-360
Черное море, Россия, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Р-360
ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" у берегов Крыма

Силы ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" над акваторией Черного моря

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" у берегов Крыма, сообщили в Минобороны.
«

"Третьего октября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что снаряд уничтожили над северо-западной акваторией Черного моря.
Позднее Минобороны сообщило о перехвате двух снарядов РСЗО и беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.
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Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Это не первая за сегодня попытка ВСУ атаковать российские регионы. Так, система ПВО сбила два беспилотника в Брянской области и три — в Белгородской.
Украинская армия регулярно обстреливает приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияБелгородская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныР-360
 
 
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