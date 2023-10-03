https://ria.ru/20231003/raketa-1900295055.html
ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" у берегов Крыма
ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" у берегов Крыма - РИА Новости, 03.10.2023
ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" у берегов Крыма
Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" у берегов Крыма, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T21:09
2023-10-03T21:09
2023-10-03T21:51
черное море
россия
специальная военная операция на украине
белгородская область
брянская область
вооруженные силы украины
р-360
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" у берегов Крыма, сообщили в Минобороны."Третьего октября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что снаряд уничтожили над северо-западной акваторией Черного моря.Позднее Минобороны сообщило о перехвате двух снарядов РСЗО и беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.Это не первая за сегодня попытка ВСУ атаковать российские регионы. Так, система ПВО сбила два беспилотника в Брянской области и три — в Белгородской.Украинская армия регулярно обстреливает приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231001/raketa-1899746184.html
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черное море, россия, белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины, р-360
Черное море, Россия, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Р-360
ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" у берегов Крыма
Силы ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" над акваторией Черного моря