https://ria.ru/20231003/pvo-1900298817.html
ПВО уничтожили над Белгородской областью два снаряда РСЗО и дрон
ПВО уничтожили над Белгородской областью два снаряда РСЗО и дрон - РИА Новости, 03.10.2023
ПВО уничтожили над Белгородской областью два снаряда РСЗО и дрон
Российские системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и украинский дрон в небе над Белгородской областью, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны РФ в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T22:01
2023-10-03T22:01
2023-10-03T22:01
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА/БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и украинский дрон в небе над Белгородской областью, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Вечером 3 октября пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позднее уточнил, что три воздушные цели были сбиты в небе над Грайворонским городским округом. По предварительным данным, пострадавших нет, информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы. "При падении обломками повреждены 12 частных домовладений: выбиты окна, посечены крыши и заборы, а также хозпостройки. Подворовой обход продолжим в светлое время суток", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20231003/raketa-1900295055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
ПВО уничтожили над Белгородской областью два снаряда РСЗО и дрон
Минобороны: системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и дрон над Белгородской областью