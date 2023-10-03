https://ria.ru/20231003/pvo-1900137067.html
ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области
ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 03.10.2023
ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области
Средства ПВО РФ сбили два украинских дрона самолетного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) над Белгородской областью, сообщили во... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:21
2023-10-03T12:21
2023-10-03T12:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили два украинских дрона самолетного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны России."Сегодня утром около 11 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех снарядов реактивной системы залпового огня и двух БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231001/bespilotnik-1899708259.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области
ПВО сбила два украинских беспилотника и три снаряда в Белгородской области