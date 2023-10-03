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ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 03.10.2023 (обновлено: 12:26 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/pvo-1900137067.html
ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области
ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 03.10.2023
ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области
Средства ПВО РФ сбили два украинских дрона самолетного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) над Белгородской областью, сообщили во... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:21
2023-10-03T12:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили два украинских дрона самолетного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны России."Сегодня утром около 11 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех снарядов реактивной системы залпового огня и двух БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231001/bespilotnik-1899708259.html
белгородская область
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Варвара Скокшина
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области

ПВО сбила два украинских беспилотника и три снаряда в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили два украинских дрона самолетного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны России.
"Сегодня утром около 11 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех снарядов реактивной системы залпового огня и двух БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Российские военные сбили украинский беспилотник в Краснодарском крае
1 октября, 08:46
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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