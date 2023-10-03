https://ria.ru/20231003/pvo-1900137067.html

ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области

ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 03.10.2023

ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области

Средства ПВО РФ сбили два украинских дрона самолетного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) над Белгородской областью, сообщили во... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:21

2023-10-03T12:21

2023-10-03T12:26

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили два украинских дрона самолетного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны России."Сегодня утром около 11 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех снарядов реактивной системы залпового огня и двух БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231001/bespilotnik-1899708259.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность